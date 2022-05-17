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    В день столетия пионерии Госдума рассмотрит законопроект о единой детской общественной организации

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    17 комментариев

    Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий создание единой детской общественной организации. Это произойдет 19 мая — в день столетия пионерии, заявила глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    «Руководители всех 5 фракций в Госдуме и председатель Думы Вячеслав Володин поддержали наше предложение о необходимости возрождения в России детского движения на государственном уровне», — написала она 17 мая на своей странице во «ВКонтакте».

    В комментарии РИА Новости Останина сообщила, что закон будет рамочным, а структура организации будет напоминать пионерию. Название еще не определили, а курировать ее будет Минпросвещения.

    Всесоюзная пионерская организация была создана 19 мая 1922 года. До 1924-го она носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Руководство осуществлял ЦК ВЛКСМ. Организация просуществовала почти 70 лет — была ликвидирована в 1991 году, после развала СССР.

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    Комментарии (17)

    AEG1
    А нынешние пионеры, они как будут галстук носить? Днем, во время основных занятий в школе, повязав на шею? А на уроках по основам православной культуры и по великим церковным праздникам, при посещении храмов, на голове, вместо платка? У нас же сейчас православная идеология, не так ли?
    Когда-то давно, в детстве, нам говорили, что нам повезло, что мы родились и живем в самой лучше стране. Мы тогда и не подозревали, в каком дурдоме по прошествии 50-ти лет нам предстоит жить.
    V78
    Докатилсь. Маразм крепчает. Ну раз так пошло, что граждане, а теперь еще и их дети много что должны государству, а государство ничего (!), надо возродить бесплатную выдачу квартир и гаражей. Слабо? Слабо
    Slava_Rossii
    Глупые инициативы властей цикличны.
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