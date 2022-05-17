В день столетия пионерии Госдума рассмотрит законопроект о единой детской общественной организации

А нынешние пионеры, они как будут галстук носить? Днем, во время основных занятий в школе, повязав на шею? А на уроках по основам православной культуры и по великим церковным праздникам, при посещении храмов, на голове, вместо платка? У нас же сейчас православная идеология, не так ли?

Когда-то давно, в детстве, нам говорили, что нам повезло, что мы родились и живем в самой лучше стране. Мы тогда и не подозревали, в каком дурдоме по прошествии 50-ти лет нам предстоит жить.