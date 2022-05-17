В день столетия пионерии Госдума рассмотрит законопроект о единой детской общественной организации

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий создание единой детской общественной организации. Это произойдет 19 мая — в день столетия пионерии, заявила глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Руководители всех 5 фракций в Госдуме и председатель Думы Вячеслав Володин поддержали наше предложение о необходимости возрождения в России детского движения на государственном уровне», — написала она 17 мая на своей странице во «ВКонтакте».
В комментарии РИА Новости Останина сообщила, что закон будет рамочным, а структура организации будет напоминать пионерию. Название еще не определили, а курировать ее будет Минпросвещения.