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    В день 100-летния пионерии в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

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    В Госдуму РФ группа депутатов и сенаторов внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».

    Текст документа 19 мая появился в думской электронной базе данных. В пояснительной записке говорится, что движение должно содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создавать возможности их всестороннего развития и самореализации, а также готовить детей и молодежь к полноценной жизни в обществе.

    Стать участниками движения смогут школьники от шести лет, учащиеся техникумов и колледжей. Совершеннолетние россияне могут быть наставниками и участвовать в воспитании и организации досуга участников.

    «Наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица», — уточняется в документе.

    Президенту РФ предложено возглавить наблюдательный совет российского детского движения. В пояснительной записке отмечается, что участие в движение «Большая перемена» будет добровольным.

    Накануне стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий создание единой детской общественной организации. Это произойдет 19 мая — в день столетия пионерии, заявила глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    Всесоюзная пионерская организация была создана 19 мая 1922 года. До 1924-го она носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Руководство осуществлял ЦК ВЛКСМ. Организация просуществовала почти 70 лет — была ликвидирована в 1991 году, после развала СССР.

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