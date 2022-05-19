В день 100-летния пионерии в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

В Госдуму РФ группа депутатов и сенаторов внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».

Текст документа 19 мая появился в думской электронной базе данных . В пояснительной записке говорится, что движение должно содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создавать возможности их всестороннего развития и самореализации, а также готовить детей и молодежь к полноценной жизни в обществе.

Стать участниками движения смогут школьники от шести лет, учащиеся техникумов и колледжей. Совершеннолетние россияне могут быть наставниками и участвовать в воспитании и организации досуга участников.

«Наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица», — уточняется в документе.



Президенту РФ предложено возглавить наблюдательный совет российского детского движения. В пояснительной записке отмечается, что участие в движение «Большая перемена» будет добровольным.



Накануне стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий создание единой детской общественной организации. Это произойдет 19 мая — в день столетия пионерии, заявила глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.