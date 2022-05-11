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    Всё лучшее — детям. Как под Петербургом и в Ленобласти умирают пионерские лагеря

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    3 комментария

    «Фонтанка» нашла в окрестностях Петербурга дачи и лагеря, где когда-то отдыхали дети, а теперь территории раздербанили и пользуют кто во что горазд. Площадь занятых базами отдыха земель (только тех, что пересчитала «Фонтанка») составляет 236 гектаров.

    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» составила свой список бывших детских угодьев, которые где временно, а где уже и навсегда перестали ждать новых «Зарниц», весёлого смеха и торжественных линеек. Редакция насчитала 44 объекта общей площадью не менее 236 га. По ряду бывших лагерей оказалось невозможно определить границы территории и площадь, так что в реальности эта цифра гораздо больше.

    На любой вкус

    Два лагеря отдыха — площадью 68 тысяч «квадратов» в Зеленогорске на Приморском шоссе, д. 597, и площадью 53 тысячи «квадратов» в посёлке Серово, Приморское шоссе, д. 640, числятся в бессрочном пользовании спортивной школы имени Анатолия Рахлина — первого тренера по дзюдо президента Владимира Путина. Но пока ничего интересного там не происходит.

    «На данный момент они законсервированы. Нам их передали: одну в прошлом году, другую двумя годами ранее. Там планируется стройка, поэтому действующих лагерей у нас нет. Когда планируется стройка? Затрудняюсь вам сказать, но точно не в этом году. Что именно будем строить, я вам не могу сказать», — сообщила секретарь школы.

    Лагерь в Рощинском массиве на улице Ладожской, обозначенный по документам учёта как «участок № 100» площадью 39 тысяч «квадратов» взяло в аренду на 49 лет ООО «Стройиндустрия».

    — Никакой базы отдыха у нас нет, — заявил журналисту директор «Стройиндустрии» Алексей Паршин.

    — Но по документам Росреестра есть. Она недействующая?

    — Нет, недействующая. Там просто для страйкбола, по-другому не назовёшь. Там ничего нет. Разруха. Там даже люди не ходят, не стреляют, потому что они боятся, что им голову кирпичами сломает. Там всё плохо. Денег нет. Извините. Сложности в стране. Но когда они будут, через год или 10, мы там забабахаем крутой пионерский лагерь.

    За федеральным Физико-техническим институтом А. Ф. Иоффе Российской академии наук числится участок площадью 49 тысяч «квадратов» в Выборгском районе Цвелодубовской волости в посёлке Волочаевка. Как используют земли, предназначенные для детского отдыха, рассказывать «Фонтанке» там отказались и посоветовали отправить письменный запрос.

    Когда еще был жив завод газовых и керосиновых двигателей Е. А. Яковлева «Вулкан», в посёлке Клеверное Выборгского района он содержал одноименный пионерлагерь площадью 92,4 тысячи «квадратов». В 2006 году кадастровая стоимость участка составляла 16 миллионов рублей.

    Сейчас земли принадлежат предпринимательнице Марине Заинчковской, которая является председателем правления двух дачных некоммерческих партнёрств в Ленобласти — «Озёрный край» и «Заозёрный край», а также владеет чердаками по адресам: набережная реки Фонтанки, д. 24, литера А, пом. чердак над 21, 36, 79 кв. Раскрыт список и адреса владельцев петербургских мансард (dp.ru). Как именно Заинчковская намерена использовать земли, предназначенные для детского отдыха, непонятно — её телефон, указанный в документах, не подключён к сети.

    Небольшой лагерь площадью 9 тысяч «квадратов» на Почтовой улице, 10, в Молодёжном, Санкт-Петербург, ранее принадлежал Балтийскому заводу, затем перешёл в ведение инвесткомпании «Сибирские регионы» Александры Садковской, экс-вице-президента Ленинградской областной торгово–промышленной палаты, и был разделён на мелкие участки под коттеджи.

    База отдыха площадью 14 тысяч «квадратов» на улице Парковой в Сестрорецке более известна по скандалу с городской компанией «Авенариум». Когда-то давно она была в ведении Военной академии связи имени Буденного. Сейчас участком владеет государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга». «Мы только получили его в оперативное управление, даже месяца не прошло, пока планов насчёт него нет», — сообщили в агентстве и предложили вернуться к обсуждению этого вопроса позже.

    Открытое акционерное общество «Компрессор» владеет участком в 77 тысяч «квадратов» в Гатчинском районе, д. Даймище, ул. Набережная. Когда-то пионерлагерь был и там.

    «Этот участок принадлежит нашему заводу лет 50, не меньше. Со времён Союза он числился за компрессорным заводом. Пока не знаем, что там будет у нас. Планов громадье, но решение не принято никакое. Всё упирается в деньги. Денежки заработаем, потом примем все решения», — сообщил «Фонтанке» генеральный директор Леонид Кузнецов.

    Детский оздоровительный лагерь «Аврора» площадью 38 тысяч «квадратов» на краю посёлка Рощино у речки Нижней принадлежал Ломоносовскому фарфоровому заводу. Затем его нарезали на небольшие участки под дачи.

    Участок площадью 34 сотки в Рощино на Первомайском шоссе, уч. 1. Им владеет Натела Жвитиашвили, зарегистрированная в Сочи как индивидуальный предприниматель и специализирующаяся на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. На карте участок обозначен как база отдыха «ООО «Топливные системы», но на деле глазам журналиста «Фонтанки» предстала расчищенная от строений площадка, где орудовали бульдозеры и от построек советских времён уцелело только овощехранилище. «Да, тут был пионерлагерь, а теперь будет стройка», — сообщили журналисту рабочие.

    Крупными мазками

    На территории города и Ленобласти, по данным комитета имущественных отношений Петербурга, находится 162 загородных детских оздоровительных базы. Перечень утверждён постановлением правительства Санкт-Петербурга по состоянию на 22 мая 2013 года «О мерах по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных детских оздоровительных баз в 2013–2018 годах», более свежего списка, составленного чиновниками, на сегодняшний день нет.

    Однако в КИО «Фонтанке» объяснили, что за эти годы несколько детских баз из списка всё же выпали:

    • Лагерь труда и отдыха «Романтик» в посёлке Лебедевка Выборгского района настолько обветшал, что его решили снести.
    • Оздоровительный лагерь «Петроградец» в посёлке Рощино по адресу: Первомайское шоссе, д. 7, в прошлом году подарили Ленинградской области.
    • Загородные базы в посёлке Ольшаники, д. б/н, литера А, и в посёлке Озерки, литеры Д, И, К, Е, Ж, З, Н, М, А, Л, В, Б, продали.

    Остальные базы как были, так и находятся в оперативном управлении учреждений, работающих в сфере оказания услуг детям. И что уж греха таить, дела некоторых совсем плохи.

    В неудовлетворительном состоянии

    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»
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    «Часть таких ДОЛ находится в неудовлетворительном состоянии», — сказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений. Им, говорят в комитете, городские власти ищут новое применение и «рассматривают все варианты дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот».

    Однако сколько именно лагерей дышат на ладан и где именно они расположены, в КИО не сообщили. Не сообщили таких данных и в комитете образования Петербурга.

    «В ведении комитета по образованию недействующие загородные организации отдыха детей, расположенные на территории Санкт-Петербурга, отсутствуют», — сказали там.

    Зато подчеркнули, что во всех базах отдыха ежегодно проводится текущий ремонт. В рамках государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» с 2016 по 2021 год 52 базы отдыха дождались капитального ремонта, в среднем чинили по 7–8 лагерей за год. В этом году замахнулись аж на 10: одна база для дошколят и пять лагерей на территории области, две базы для дошкольников и два лагеря на территории города.

    Адреса и наименования капитально отремонтированных лагерей в комитете образования Петербурга «Фонтанке» не предоставили.

    Своя игра

    Своя база данных по детским базам отдыха имеется и у Ленобласти. И, судя по данным комитета по образованию на 20 апреля 2022 года, недействующих только семь.

    1. Пионерский лагерь «Стуглево» в Волховском районе;
    2. Муниципальный оздоровительно-образовательный центр «Заостровье» в деревне Заостровье Лодейнопольского района;
    3. Оздоровительный лагерь «Морская волна» п/о Перечицы Лужского района;
    4. Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» МБОУ ДО «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа», в деревне Колбеки Бокситогорского района;
    5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ладожец» в деревне Коккорево Всеволожского района;
    6. Муниципальный оздоровительно-образовательный центр «Чайка», в деревне Липово;
    7. Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» в посёлке городского типа Будогощь Киришского района.

    Открывают и новые базы отдыха для детей. Например, в 2018 году их было две: в Ломоносовском районе — оздоровительно-образовательный центр «Березняки», и центр отдыха и оздоровления на базе ДОЛ «Огонек» от Политехнического колледжа Светогорска Выборгского района.

    Летом 2021 отремонтировали и запустили подаренный федералами лагерь «Сокол» в Выборгском районе.

    «В общей сложности в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Ленобласти находятся 59 организаций, из них 35 частной формы собственности», — сообщили «Фонтанке» в областном комобразе.

    Можно только детям

    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»
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    Вовлечь в хозяйственный оборот развалившиеся, но предназначенные для детского отдыха базы не так-то просто. Согласно законам РФ и постановлениям правительства Петербурга, защищающим права ребенка, оздоровительные лагеря являются объектами социальной инфраструктуры для детей. И изменять их назначение можно только в единственном случае: если межведомственная комиссия оценит и даст заключение о том, к каким последствиям приведет изменение такого назначения или вовсе ликвидация объекта детской инфраструктуры. Который, на минуточку, является собственностью города.

    Но что не запрещено — значит, разрешено, пусть и реализуется с некоторыми проволочками. И примеры тому есть: «Фонтанка» нашла несколько десятков заброшенных баз детского отдыха на территории города и области — на месте многих из них уже выросли элитные коттеджные посёлки, другие участки используются как бог на душу положит.

    Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»
    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»
    Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Патамушта это были не военно-патриотической лагеря! Да и "просто денег нет"(с).
    Tjrn1
    Пионерские лагеря разрушаются в полном соответствии с законодательством. Это вам любой чиновник скажет.
    265056402
    Морскую волну видел. Конечно моря там нет. ДОЛы отпугивают возможностью встретить собак или бичей.
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