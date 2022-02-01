Смольный ликвидировал компанию «Авенариум», известную по непостроенному SPA-центру в Сестрорецке

Ликвидация компании, как указано, была проведена по решению учредителей (участников) или органа юрлица, уполномоченного на то учредительными документами.

Согласно выписке из Росреестра, «Авенариуму+» все еще принадлежат объекты культурного наследия — дача Ф. Р. Витцеля и дача Б. Н. Кана, здания расположены в Сестрорецке на Парковой улице, имеют, соответственно, номера 14 А и 14 Б. Уставный капитал, по данным на конец августа 2021 года, составлял 396,5 млн рублей. Чистая прибыль по итогам 2020 года — минус 29,4 млн рублей.

Компанию «Авенариум+» власти города создали в 2016 году для курортного развития Сестрорецка, хотя де-юре фирма существовала аж с 1994 года, ее предыдущее название — ООО «Балтийские бани». Еще в 2018 году Смольный планировал, что фирма построит в Курортном районе четыре гостиницы, кафе и театральную студию.

Также этой компании предстояло реализовать нашумевший проект детского оздоровительного SPA-комплекса стоимостью в миллиард рублей. Депутаты выяснили, что супруга на тот момент вице-губернатора и главы комитета имущественных отношений Михаила Мокрецова Екатерина дружна с мужем на тот момент гендиректора «Авенариума+» Ирины Кадочниковой — врачом Алексеем Гапликовым.

Строительство SPA-комплекса так и не началось. Впрочем, фирма за все свое существование в образе «Авенариума+» не получила ни одного разрешения на строительство. В 2020 году Смольный искал потенциальных интересантов на роль инвестора строительства SPA-центра на условиях концессии. На тот момент стоимость проекта подорожала уже до 1,5 млрд рублей.

