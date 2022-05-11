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    В мае в Петербург придет «Лето в пионерском галстуке»

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    В книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19) 17 мая состоится презентация молодежного хита «Лето в пионерском галстуке». О книге расскажут авторы — Катерина Сильванова и Елена Малисова.

    Фото: popcornbooks.me/
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    Роман о первой любви в декорациях пионерлагеря выпустило издательство Popcorn Books, которое специализируется на литературе young adult. Первый тираж разошелся еще на этапе предзаказа, с тех пор с печатного станка сошло еще несколько тысяч экземпляров, и поклонники продолжают скупать книгу. А продавцы книг благодарны «Лету в пионерском галстуке» за то, что оно привлекло новую аудиторию.

    Действие «Лета в пионерском галстуке» разворачивается в 1986 году, после чего центральные персонажи встречаются после двадцатилетней разлуки в том же пионерлагере «Ласточка», в котором и познакомились. История изобилует драматическими поворотами и перепадами настроения, и большинство читателей не могут остаться равнодушными. Еще их могут привлечь описания жизни в позднем СССР, в том числе и такие реалии, как борьба с гомосексуальностью.

    Встреча состоится в 19:30. Вход свободный, но гостей просят зарегистрироваться. 18+

    Елена Васильева

    Фото: popcornbooks.me/

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