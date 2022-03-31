Школа оптимизма. Как российским подросткам рассказывают про санкции

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться





В конце марта на порталах образовательных учреждений и в СМИ стали появляться отчеты о проведении федерального урока «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику». Например — в Самарской области, Чебоксарах , в Краснодарском крае, в Твери, в Севастополе. Рассылку аналогичных методических материалов по школам «Фонтанке» подтвердили в общественной организации «Альянс учителей».

В материалах (есть в распоряжении редакции) говорится, что цель урока: «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества» и «дать представление об основных направлениях антисанкционной политики» в России.



И у старшей, и у средней школы урок начинается одинаково: учитель приводит слова Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление, включающее широкий набор экономических санкций». И ставится вопрос: какими ресурсами и возможностями обладает наша страна для преодоления последствий этого давления?

Школьникам предлагается выдвинуть свои версии, а потом слово берет учитель. Он рассказывает, что масштабные санкции стали «ответом стран Запада на проводимую Россией специальную военную операцию на Украине», и перечисляет основные: уход зарубежных компаний с российского рынка, ограничения на экспорт и импорт, заморозка активов ряда госкорпораций и банков, транспортные санкции, заморозка части золотовалютного резерва России.



Раздела, собственно, о последствиях этих санкций, их влиянии на инфляцию, безработицу, уровень реальных доходов, ВВП — не предусмотрено. Вместо этого предложено привести аргументы в поддержку мнения российского премьер-министра Михаила Мишустина, что защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения являются важнейшими направлениями антисанкционной политики. Спорить сложно.



Далее педагог переходит к практической части и демонстрирует ролик и инфографику про успехи импортозамещения.



Сравнивать показатели предложено с 1990-ми и 2000-ми годами. В представлении авторов урока, тогда импортная продукция преобладала над отечественной, иностранные товары активно рекламировались и презентовались как «самые модные, престижные, качественные». К 2022 году ситуация «существенно изменилась». Если верить учителю, выросла доля российской продукции в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), станкостроении (с 18% до 38%) и сельхозмашиностроении (с 24% до 55%).

Минпромторг, к слову, в своих отчетах также называет машиностроение сферой, где политика импортозамещения дала наибольший эффект. Но он же констатирует, что «не все планы удалось воплотить в реальность».



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Преподаватель интересуется мнением аудитории: связано ли импортозамещение с антироссийскими санкциями? Вопрос, кстати, непраздный. Выслушивает ответы и рассказывает, что правительство, предвидя негатив, предпринимало меры по развитию современного производства и защите экономики. По мнению составителей методички, значительными успехами отметилась сфера разработки отечественного программного обеспечения для образовательных платформ. В пример приведена «Моя школа».



Рассказ учителя об импортозамещении предваряется роликом и картинкой:

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Видео повествует, что у руководителей предприятий «есть четкие планы по импортозамещению», и такие планы уже имеют 23 отрасли, еще два — дорабатываются. В числе отраслей с наиболее успешным импортозамещением авторы называют зеленую энергетику, машиностроение и фармацевтику.

Ученикам средней школы, на минуточку, надо проанализировать меры правительства по поддержке внутреннего рынка. А старшеклассники так и вовсе работают с отрывком выступления Мишустина, где эти меры сформулированы более конкретно, а также упомянуты планы по поддержке системообразующих предприятий. Итог — заполненная табличка с графами «меры антисанкционной политики» и «предполагаемый эффект». В итоге 10 и 11 классы должны ответить на нетривиальный вопрос, над которым, надо думать, бьются не только школьники: какие у отечественных компаний есть возможности для повышения устойчивости. Урок заканчивается, как начинался, — просмотром обращения Владимира Путина к россиянам, но теперь — от 10 марта.



О том как Смольный видит перспективы импортозамещения на фоне беспрецедентных санкций — «Фонтанка» писала ранее. «В моих расчетах 24-е число только в плюс, если смотреть со стороны промышленности. У нас будет больше заказов, больше занятости», — говорил председатель комитета по промышленности Кирилл Соловейчик. Как видят ситуацию представители отдельно взятой отрасли — читайте здесь.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

