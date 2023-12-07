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    «Недостатка финансов у нас нет. Вопрос, куда они идут». Набиуллина рассказала о том, как работает стимулирующее регулирование ЦБ

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    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что недостатка финансов в российской экономике нет. Об этом она сообщила на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» 7 декабря.

    На вопрос о том, как ЦБ оценивает механизм стимулирующего регулирования, приносит ли он пользу для развития приоритетных отраслей и есть ли недостаток капитала, Набиуллина ответила, что проблем в этой сфере нет.

    «Недостатка финансов у нас нет. Мы тоже встречается не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики, и все понимают, что, в общем-то, ресурс есть», — отметила глава Банка России.

    По данным главы ЦБ, темпы роста кредитования корпоративного сектора высоки — только за октябрь выдано «1,6 триллиона новых кредитов». Однако корпоративный сектор, отметила Набиуллина, также приносит и прибыль. «У нас темп роста больше 20%, и в месяц вся экономика зарабатывает 2,5–3 триллиона рублей. Вопрос в том, куда и как идут эти ресурсы».

    Кроме того, обсуждался вопрос стимулирующего регулирования, которое ЦБ ввел в июне 2023 года. Оно должно позволить банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по кредитам, выданным на реализацию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Набиуллина заявила, что пока не слышала об отказах банков финансировать такого рода проекты.

    Набиуллина также предостерегла от слишком широкого применения льготных программ. «Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получает дешевые кредиты, избранные, за эти кредиты платят все остальные. И можем войти в порочной круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку среагировать расширением льготных программ. Мне кажется, это путь в тупик», — заявила глава Центробанка.

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