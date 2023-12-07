«Недостатка финансов у нас нет. Вопрос, куда они идут». Набиуллина рассказала о том, как работает стимулирующее регулирование ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что недостатка финансов в российской экономике нет. Об этом она сообщила на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» 7 декабря.



На вопрос о том, как ЦБ оценивает механизм стимулирующего регулирования, приносит ли он пользу для развития приоритетных отраслей и есть ли недостаток капитала, Набиуллина ответила, что проблем в этой сфере нет.

«Недостатка финансов у нас нет. Мы тоже встречается не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики, и все понимают, что, в общем-то, ресурс есть», — отметила глава Банка России.