Неиспорченные квартирным вопросом. Почему IT-специалисты не хотят оставаться в России

По подсчетам Российской ассоциации электронной коммуникации (РАЭК), страну уже покинули от 50 до 70 тысяч специалистов IT-отрасли. Объем второй волны эмиграции в апреле, по прогнозам организации, может составить 70–100 тысяч человек.
Чтобы удержать айтишников, власти сулят целый комплекс мер поддержки: отсрочку от армии, возможность взять льготную ипотеку, а для компаний в этой сфере — освобождение от проверок и налоговые послабления.
Вместе с тем в конце прошлой недели СМИ сообщили, что компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» разработала законопроект, который предусматривает ограничения для выезда IT-кадров за границу. В настоящее время документ уже удален. Возможный запрет оперативно опровергли все: и Минцифры, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Но осадочек, что называется, остался.
«Фонтанка» поговорила с представителями IT и поинтересовалась, как они оценивают предложения властей, повлияет ли это на планы остаться или уехать, что является важным при принятии решения, а также — как изменились доходы специалистов в отрасли.
Даниил Петров, разработка программного обеспечения:
— Преференции направлены на программистов, работающих на российское IT, и таких людей меньшинство. Большая часть программистов, остающиеся в России, работают под стрессом потери работы и выхода на рынок большого количества программистов, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из России. Так что переезд планирует и реализуют даже те, кто на ранней стадии своей IT-карьеры и осознают, что им будет нелегко вне России, но это лучше, чем сидеть без работы.
Мы и так каждый день слушаем новости про вероятность ядерной войны, так что запреты/ограничения мало кого волнуют, все просто пытаются сохранить работу и уехать в место, где можно спокойно работать. Если ты не в русском IT, то зарплаты так или иначе были привязаны к доллару, и корректировка, индексация — только вопрос времени. Многие переезжают с существенными потерями для семейного бюджета.
Константин Филиппов, IT-специалист:
— Планирую переезд. Меры, которые обещает российское правительство, на моё решение уезжать не повлияют, потому что проблема не в плюшках. IT очень зависит от глобализации и размера рынка. С глобализацией мы сами понимаем что. А рынок в России очень маленький. Россия — очень маленькая страна с точки зрения рынка, да ещё и с транспортным плечом. То IT, которое останется, будет в разы меньше текущего и будет, так скажем, крайне особенным. В нем может просто места не найтись.
Разговоры о возможном запрете на выезд для IT-специалистов на решение уезжать не влияют тоже. Уехать можно было даже в СССР. Тем более у многих IT-экспертов нет вообще образования, не то что профильного. И трудовую можно интерпретировать по-разному. Но я думаю, что деньги вообще всё решат. Коррупцию так и не победили.
Мои личные доходы после 24 февраля пока не упали. Но финансовая составляющая как фактор переезда из РФ вообще где-то в конце. Главное в другом — отсутствие IT, как я говорил ранее. Я, кстати, вообще не понимаю, зачем эти меры. Айтишников много, а вот отрасль, мягко говоря, схлопнется по вполне объективным причинам. Что государство собирается делать с этими десятками тысяч безработных специалистов?
Тимофей Михайлов, Project manager:
— Предложенные правительством меры на бумаге выглядят хорошо. Они добавляют айтишникам некоторую уверенность в завтрашнем дне. Это очень важно, чтобы удержать текущий поток миграции. Но также важно посмотреть, как эти меры будут исполняться. Несмотря на то, что десятки моих знакомых уже релоцировались, лично я переезжать пока не планирую по нескольким причинам. Ключевыми являются появление новых ниш на рынке, которые сейчас можно занять, и девальвация рубля и рост стоимости жизни на популярных направлениях (в том числе из-за такого большого потока мигрантов из РФ и Украины).
Не слышал о таком (слухах о законодательном запрете на выезд для представителей IT-отрасли. — Прим. ред.) Думаю, это вброс. Подобные законы вызовут большую панику, и уверен, что правительство это понимает. Хотя сейчас я уже ничему не удивлюсь.
В рублевом эквиваленте [доходы] пока никак не упали. Но еще рано судить. Какие-то проекты отвалились, какие-то резко возникли. Новых пока больше, но, возможно, это временный эффект. Наблюдаем.
Александр Исавнин, IT-эксперт, программист, преподаватель Свободного университета:
— Я прорабатываю варианты продолжения своей работы не в РФ. Надо сказать, что с начала событий на Украине 24 февраля я получил сразу несколько программистских предложений от западных коллег, на случай, если буду вынужден бежать. Разговоры чиновников о возможном законодательном запрете на выезд никак не влияют на мои решения. А вот милитаристская риторика и прочий поиск врагов народа — влияют. Насколько уже снизились мои доходы, сложно сказать. Но качество жизни точно упадёт, и насколько сильно, пока не очень ясно. Хотя новый Mac уже не купить. Но финансовая составляющая точно не на первом месте.
Александр Чистяков, DevOps-инженер:
— Я уже нахожусь в Батуми. Возвращаться в ближайшие десять лет не планирую (если не произойдет кардинальное изменение ситуации, но вероятность такого исхода я оцениваю как очень малую). Никакие меры, предложенные правительством РФ, не повлияют на мое решение. Более того, я планирую приложить все усилия по координации эвакуационных мероприятий для тех, кто остался. У меня в России осталась половина моей собственной семьи и ближайшие друзья, я вывезу всех, кого смогу. Нельзя сказать, что мои планы до возникновения упомянутых разговоров о возможном законодательном запрете на выезд айтишников из России как-то отличались. С 24 февраля мои доходы упали примерно в полтора раза. Переезд был обусловлен рисками для моего бизнеса и невозможностью продолжения ведения дел с западными заказчиками в приемлемом для меня и для них виде. Дело не в финансовой составляющей как таковой, риски значительно глубже. Западные компании не могут себе позволить дальнейшее взаимодействие с сотрудниками, находящимися на территории РФ.
Валерий, TeamLead/Hardware Engineer:
— Переезд не планирую, пока нет возможностей, и всё зависит от качества и уровня жизни. Если он будет снижаться, то, скорее всего, задумаюсь о переезде. Но запрет [на выезд из страны специалистов IT-отрасли] может негативно сказаться на мнениях общества.
Преференциями пользоваться не планировал в текущий момент. Считаю хорошей практикой такие стимуляции. Дать оценку, как они влияют, пока сложно, нужно больше времени, чтобы оценить факт использования данных преференций.
В данный момент не могу оценить, насколько [изменились мои доходы], дать более развернутый ответ можно будет по прошествии большего времени, когда будут достигнуты внутренние регуляторные договоренности по ценообразованию.
Илья, Java-разработчик:
— После 24 февраля оставаться в России, если не разделяешь позиции правительства, стало намного сложнее и опаснее. Я хочу переехать вместе с семьей. Предложенная поддержка IT-сферы от правительства не изменит моего решения. Останусь здесь, только если не смогу получить офер или оформить рабочую визу. Уверен, что за границей я смогу позволить себе меньше, чем здесь при текущей зарплате, но сейчас всё очень быстро меняется, и очень сложно делать какие-то прогнозы. В России всё стремительно дорожает, на текущую зарплату я могу купить меньше продуктов и услуг. Но такая же ситуация будет и в Европе, например. Будет тяжело, но надеюсь, что спокойнее, чем в России.
Конечно, я переживаю, что могут ограничить выезд, причем не только программистам. Ранее ожидал введения мобилизации и последующего запрета на выезд из страны вообще, поэтому поспешил уехать из России. Однако для оформления документов для визы всё равно придется вернуться. Надеюсь, что ситуация не усугубится, и я смогу потом выехать.
Александр, full stack — разработчик:
— Если вкратце — то релоцируюсь не столько из-за экономических причин, сколько из-за растущей политической напряженности. Потому что, заглядывая в будущее, не вижу каких-то перспектив в развитии как профессионал, не смогу в должной мере обеспечивать свою семью. Не хочется выживать, как уже было в 90-е у многих. Есть смутные опасения, что запрет на перемещение через границу в скором времени всё-таки появится. И не только для людей моей профессии, поэтому сильно откладывать не хочется. Доходы упали пока только на величину инфляции (если смотреть в среднем), но уже есть проблемы с получением зарплаты (работаю на зарубежную компанию).
Петр Жижин, разработчик систем машинного обучения:
— Переезд за границу планирую. Сам сейчас в Турции — тут, по ощущениям, очень много айтишников из многих компаний. Собеседуюсь как в крупные IT-компании (FAANG), так и в компании поменьше. Жена вот недавно продала все вещи и съехала из квартиры в Москве. Среднесрочный план работать удалённо не из России. Долгосрочный план — релоцироваться куда-то либо в зарубежную компанию, либо ещё что-то не в России. Однако долгосрочное планирование сейчас невозможно, всё сильно меняется, из-за этого готов пересматривать свои планы.
Предложенные правительством РФ меры никак не влияют на моё решение. Не чувствую себя в безопасности в РФ: занимался электронным голосованием, мужчина призывного возраста. Финансовые меры меня тоже не удержат, так как всё равно качество жизни снизилось. Игры на Playstation нормально не купить уже. Не оплатить нормально хостинг, облачные услуги. Цены вырастут. Также непонятно пока, как изменится российский IT в условиях санкций.
Мне лично очень хочется развиваться, быть конкурентным специалистом на мировом рынке. А текущие настроения и опасения хорошо показывает вот этот Call for Papers для крупнейшей профессиональной технологической конференции в России: https://vk.com/wall10387184_247. Хочется развивать индустрию, делать крутые продукты, а не думать, условно, как переезжать на китайские процессоры. Разговоры про законодательный запрет на выезд очень сильно повлияли.
Уезжал в панике на новостях «в России могут ввести военное положение, это, в частности, может значить запрет выезда». Пришлось в спешке покупать билеты за безумные деньги. Ну и в целом, опасения, связанные с ограничениями на выезд, пока что не дают мне вернуться. Мои доходы в рублях не изменились. В долларовом эквиваленте упали ровно настолько, насколько упал рубль (улыбается). За границей это особенно актуально. В среднесрочной перспективе денег мне пока на текущей работе хватает. В долгосрочной перспективе, конечно, хочется, чтобы падение рубля и рост цен были скомпенсированы повышением зарплаты (либо в текущей компании, либо перейду куда-то в другое место).
Александр, backend-разработчик:
— [Я нахожусь] в процессе оформления гражданства другой страны. Решение уехать из России навсегда твердое. Никакие льготы не смогут компенсировать отрасли ущерб от санкций, скорее всего, компания (резидент «Сколково»), в которой я работаю, закроется в ближайшие полгода, так как теперь мы отрезаны от рынка и технологий. Насчёт ипотеки в текущей ситуации — это просто смешно: с таким процентом это фактически кабальные условия и, главное, за что? За актив, который обесценится вместе с рублем? За актив, который вы даже не сможете продать, если решите уехать в «недружественную страну»? Не представляю, кто на это согласится, я пока таких не встречал.
Ограничения на выезд де-факто существуют уже два года, нельзя сказать, что «железный занавес» уже совсем опустился, но ситуация очевидно ухудшается. Очень надеюсь, что с иммиграционными визами всё же будут выпускать. Естественно, что в такой ситуации я даже близко не подойду к государству как к работодателю и буду держаться на максимальном удалении от всего, что касается «военки» и секретов.
Мои доходы в очередной раз сократились вдвое, так как я зарабатываю рубли, а не валюту, но даже с этим можно жить выше черты бедности. Для меня деньги — это не главное, и причина подготовки к эмиграции чисто политическая: основная — отсутствие гарантий безопасности и ожидание репрессий, вторая по значимости — отсутствие перспектив.
Марк, специалист в сфере информационного продукта:
— Планирую [уезжать], льготы смехотворные. Есть такая вероятность (ограничений на выезд за границу. — Прим. ред.), но я не тороплюсь. Кажется, уехать можно будет в любом случае. Доходы выросли из-за привязки зарплаты к доллару, но цены в стране растут на большие значения, чем курс ЦБ. Хочется не быть изолированным от мира, поэтому желаю уехать.
Александр Гришканич, руководитель проектов в госкорпорации:
— В настоящее время переезд за границу не планирую, есть ряд проектов, которые требуют личного постоянного участия (стадия — внедрение на предприятиях). После окончания проектов рассматриваю возможность релокации, благо поступают предложения, но лишь в те страны и регионы, которые логистически близки к России, например Финляндия или Грузия.
Ввиду того, что я работаю в контуре госкорпорации «Ростех», я понимаю все риски и неудобства возможных ограничений перемещения, но всё же надеюсь, что они коснутся специалистов с допусками секретности и работающих на ГОЗ. Я не вхожу в эти группы и не думаю, что будут наложены ограничения на профессию, всё же понятие айтишника не определено, и под него подпадают и ученые, руководители проектов, тестеры и геймдизайнеры.
Если не учитывать коэффициентов девальвации и не закладывать будущую двузначную инфляцию, то доходы даже выросли. Однако пришлось взять как ИП проект в валюте, чтобы диверсифицировать доходы. Сейчас пока сложно сказать, ввиду быстро меняющихся условий, буду смотреть ближе к концу года и готовить ресурсы в релокации, максимально сохраняя связь с Россией и моей командой.
Максим, midle abap — разработчик:
— Я уже временно переехал. [Повлияют ли меры правительства для оттока IT-кадров] в моем случае? Не думаю. Я уехал до этих слухов [об ограничениях на выезд], но вполне такое может быть и, конечно, это нужно учитывать. Если бы я не уехал, мои доходы упали бы до нуля, по крайней мере на время, так как я не мог работать с территории России на текущей работе.
Материал подготовлен Ириной Корбат, Леонидом Лобановым, «Фонтанка.ру»