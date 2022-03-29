Неиспорченные квартирным вопросом. Почему IT-специалисты не хотят оставаться в России

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По подсчетам Российской ассоциации электронной коммуникации (РАЭК), страну уже покинули от 50 до 70 тысяч специалистов IT-отрасли. Объем второй волны эмиграции в апреле, по прогнозам организации, может составить 70–100 тысяч человек.



Чтобы удержать айтишников, власти сулят целый комплекс мер поддержки: отсрочку от армии, возможность взять льготную ипотеку, а для компаний в этой сфере — освобождение от проверок и налоговые послабления.



Вместе с тем в конце прошлой недели СМИ сообщили, что компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» разработала законопроект, который предусматривает ограничения для выезда IT-кадров за границу. В настоящее время документ уже удален. Возможный запрет оперативно опровергли все: и Минцифры, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Но осадочек, что называется, остался.



«Фонтанка» поговорила с представителями IT и поинтересовалась, как они оценивают предложения властей, повлияет ли это на планы остаться или уехать, что является важным при принятии решения, а также — как изменились доходы специалистов в отрасли.

Даниил Петров, разработка программного обеспечения:

— Преференции направлены на программистов, работающих на российское IT, и таких людей меньшинство. Большая часть программистов, остающиеся в России, работают под стрессом потери работы и выхода на рынок большого количества программистов, которые по тем или иным причинам не смогли уехать из России. Так что переезд планирует и реализуют даже те, кто на ранней стадии своей IT-карьеры и осознают, что им будет нелегко вне России, но это лучше, чем сидеть без работы.

Мы и так каждый день слушаем новости про вероятность ядерной войны, так что запреты/ограничения мало кого волнуют, все просто пытаются сохранить работу и уехать в место, где можно спокойно работать. Если ты не в русском IT, то зарплаты так или иначе были привязаны к доллару, и корректировка, индексация — только вопрос времени. Многие переезжают с существенными потерями для семейного бюджета. Константин Филиппов, IT-специалист:

— Планирую переезд. Меры, которые обещает российское правительство, на моё решение уезжать не повлияют, потому что проблема не в плюшках. IT очень зависит от глобализации и размера рынка. С глобализацией мы сами понимаем что. А рынок в России очень маленький. Россия — очень маленькая страна с точки зрения рынка, да ещё и с транспортным плечом. То IT, которое останется, будет в разы меньше текущего и будет, так скажем, крайне особенным. В нем может просто места не найтись.



Разговоры о возможном запрете на выезд для IT-специалистов на решение уезжать не влияют тоже. Уехать можно было даже в СССР. Тем более у многих IT-экспертов нет вообще образования, не то что профильного. И трудовую можно интерпретировать по-разному. Но я думаю, что деньги вообще всё решат. Коррупцию так и не победили.

Мои личные доходы после 24 февраля пока не упали. Но финансовая составляющая как фактор переезда из РФ вообще где-то в конце. Главное в другом — отсутствие IT, как я говорил ранее. Я, кстати, вообще не понимаю, зачем эти меры. Айтишников много, а вот отрасль, мягко говоря, схлопнется по вполне объективным причинам. Что государство собирается делать с этими десятками тысяч безработных специалистов?

Тимофей Михайлов, Project manager:

— Предложенные правительством меры на бумаге выглядят хорошо. Они добавляют айтишникам некоторую уверенность в завтрашнем дне. Это очень важно, чтобы удержать текущий поток миграции. Но также важно посмотреть, как эти меры будут исполняться. Несмотря на то, что десятки моих знакомых уже релоцировались, лично я переезжать пока не планирую по нескольким причинам. Ключевыми являются появление новых ниш на рынке, которые сейчас можно занять, и девальвация рубля и рост стоимости жизни на популярных направлениях (в том числе из-за такого большого потока мигрантов из РФ и Украины).



Не слышал о таком (слухах о законодательном запрете на выезд для представителей IT-отрасли. — Прим. ред.) Думаю, это вброс. Подобные законы вызовут большую панику, и уверен, что правительство это понимает. Хотя сейчас я уже ничему не удивлюсь.

В рублевом эквиваленте [доходы] пока никак не упали. Но еще рано судить. Какие-то проекты отвалились, какие-то резко возникли. Новых пока больше, но, возможно, это временный эффект. Наблюдаем.

Александр Исавнин, IT-эксперт, программист, преподаватель Свободного университета:

— Я прорабатываю варианты продолжения своей работы не в РФ. Надо сказать, что с начала событий на Украине 24 февраля я получил сразу несколько программистских предложений от западных коллег, на случай, если буду вынужден бежать. Разговоры чиновников о возможном законодательном запрете на выезд никак не влияют на мои решения. А вот милитаристская риторика и прочий поиск врагов народа — влияют. Насколько уже снизились мои доходы, сложно сказать. Но качество жизни точно упадёт, и насколько сильно, пока не очень ясно. Хотя новый Mac уже не купить. Но финансовая составляющая точно не на первом месте.



Александр Чистяков, DevOps-инженер:

— Я уже нахожусь в Батуми. Возвращаться в ближайшие десять лет не планирую (если не произойдет кардинальное изменение ситуации, но вероятность такого исхода я оцениваю как очень малую). Никакие меры, предложенные правительством РФ, не повлияют на мое решение. Более того, я планирую приложить все усилия по координации эвакуационных мероприятий для тех, кто остался. У меня в России осталась половина моей собственной семьи и ближайшие друзья, я вывезу всех, кого смогу. Нельзя сказать, что мои планы до возникновения упомянутых разговоров о возможном законодательном запрете на выезд айтишников из России как-то отличались. С 24 февраля мои доходы упали примерно в полтора раза. Переезд был обусловлен рисками для моего бизнеса и невозможностью продолжения ведения дел с западными заказчиками в приемлемом для меня и для них виде. Дело не в финансовой составляющей как таковой, риски значительно глубже. Западные компании не могут себе позволить дальнейшее взаимодействие с сотрудниками, находящимися на территории РФ.



Валерий, TeamLead/Hardware Engineer:

— Переезд не планирую, пока нет возможностей, и всё зависит от качества и уровня жизни. Если он будет снижаться, то, скорее всего, задумаюсь о переезде. Но запрет [на выезд из страны специалистов IT-отрасли] может негативно сказаться на мнениях общества.

Преференциями пользоваться не планировал в текущий момент. Считаю хорошей практикой такие стимуляции. Дать оценку, как они влияют, пока сложно, нужно больше времени, чтобы оценить факт использования данных преференций.

В данный момент не могу оценить, насколько [изменились мои доходы], дать более развернутый ответ можно будет по прошествии большего времени, когда будут достигнуты внутренние регуляторные договоренности по ценообразованию.

Илья, Java-разработчик:

— После 24 февраля оставаться в России, если не разделяешь позиции правительства, стало намного сложнее и опаснее. Я хочу переехать вместе с семьей. Предложенная поддержка IT-сферы от правительства не изменит моего решения. Останусь здесь, только если не смогу получить офер или оформить рабочую визу. Уверен, что за границей я смогу позволить себе меньше, чем здесь при текущей зарплате, но сейчас всё очень быстро меняется, и очень сложно делать какие-то прогнозы. В России всё стремительно дорожает, на текущую зарплату я могу купить меньше продуктов и услуг. Но такая же ситуация будет и в Европе, например. Будет тяжело, но надеюсь, что спокойнее, чем в России.

