Минцифры выступило против запрета на эмиграцию IT-специалистов

В заявлении говорится, что подобные меры могут деструктивно отразиться на отрасли в целом, и отмечается создание комфортных условий как единственный способ сохранить кадры. «Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением ИТ-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом», — полагают в министерстве.

Министерство цифрового развития РФ выступило против законодательных ограничений на передвижение для сотрудников IT-сферы. Соответствующее сообщение опубликовано 25 марта на сайте Минцифры.

В Минцифры считают, что отечественные кадры ценятся на мировом рынке, поэтому им необходимо предоставить достойные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство.



Ранее РБК сообщал, что компания Евгения Пригожина «Конкорд» разработала законопроект, который предполагает контроль за передвижением IT-специалистов и возможность ввести ограничение на их выезд за рубеж.

