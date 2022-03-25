FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минцифры выступило против запрета на эмиграцию IT-специалистов

20
Печать

Министерство цифрового развития РФ выступило против законодательных ограничений на передвижение для сотрудников IT-сферы. Соответствующее сообщение опубликовано 25 марта на сайте Минцифры.

В заявлении говорится, что подобные меры могут деструктивно отразиться на отрасли в целом, и отмечается создание комфортных условий как единственный способ сохранить кадры. «Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением ИТ-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом», — полагают в министерстве.

В Минцифры считают, что отечественные кадры ценятся на мировом рынке, поэтому им необходимо предоставить достойные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство.

Ранее РБК сообщал, что компания Евгения Пригожина «Конкорд» разработала законопроект, который предполагает контроль за передвижением IT-специалистов и возможность ввести ограничение на их выезд за рубеж.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Лёха Петров
Я только не понял, как какая-то "вшивая" компания может разработать законопроект. Тогда я тоже могу разработать свой. Правда, боюсь, тогда забанят за экстремизьм )
267086865
Пусть запрещают, толку,..будут нелегально сваливать.
vitaly.repin
Я бы на их месте просто запретил выезд всех, имеющих высшее образование.

Хотя есть гораздо более простое решение - отстранение и отдача под трибунал высшего руководства страны. Но Россия не ищет легких путей.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний