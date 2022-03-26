С зарплатой от 200 тысяч, возрастом до 40 лет. Минцифры предлагает сделать айтишников льготниками

Об этом 26 марта сообщается в telegram-канале Минцифры. «Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах», — заявил Шадаев.

Кроме того, на рассмотрении в правительстве находится проект постановления об отсрочке от армии для российских айтишников.

Ранее в министерстве выступили против запрета на эмиграцию IT-специалистов. Там заявили, что отечественные кадры ценятся на мировом рынке, поэтому им необходимо предоставить достойные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство.