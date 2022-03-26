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С зарплатой от 200 тысяч, возрастом до 40 лет. Минцифры предлагает сделать айтишников льготниками

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал условия, при которых отечественный IT-специалист может получить право на льготную ипотеку. Скидки получат те, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей.

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Об этом 26 марта сообщается в telegram-канале Минцифры. «Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах», — заявил Шадаев.

Кроме того, на рассмотрении в правительстве находится проект постановления об отсрочке от армии для российских айтишников.

Ранее в министерстве выступили против запрета на эмиграцию IT-специалистов. Там заявили, что отечественные кадры ценятся на мировом рынке, поэтому им необходимо предоставить достойные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство.

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Комментарии (9)

Экскомьюникадо
Уведомили коллег, что то-ж хотят доляшку льготопомощсубсидийного распила свежепечатаемой продукции ЦБ
jump
льготная ипотека по ставке в 12 % и индексацией ЖКХ на 3-5 % каждый год ?!! Так любой ИТ специалист даже с ЗП ниже 200 тыс скажет - "вы ид@ты?" и уедет в страну где ипотека без льгот под 2-3 % в год и ЗП в валюте а не в рублях
Торин Д
то есть после 40 специалисты не нужны. Или понимают что такие в кабалу не пойдут уже
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