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Гранты, льготная ипотека и освобождение от проверок. Как Минцифры предлагает поддержать IT

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Меры по поддержке для стабилизации и развития IT-отрасли подготовило Минцифры. Среди прочего, речь идет об освобождении компаний от проверок, грантах и заказах на разработку IT-продуктов. Об этом вечером 28 февраля сообщает «Интерфакс».

Также в перечне первоочередных мер по поддержке IT-отрасли указаны специальные условия для приглашения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Для них, в частности, планируется ввести процедуры упрощенного получения вида на жительство и разрешения на работу.

Налоговые льготы, о которых ранее писала «Фонтанка», также предлагается распространить на доходы от размещения рекламы и дополнительные услуги в приложениях и сервисах.

Отмечается, что сотрудники компаний сферы IT смогут претендовать на льготную ипотеку со ставкой 5 процентов (пока они работают в этой сфере).

В Минцифры подчеркивают, что необходимо в кратчайшие сроки провести импортозамещение ПО «на объектах критической информационной инфраструктуры». На создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub будет выделено целевое финансирование.

Следующий шаг — предложения по поддержке российских программистов, работающих за рубежом и планирующих свое возвращение в страну.

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Комментарии (24)

***_555
Эту отрасль убили. Даже если когда-нибудь будет смягчение санкций ни одна мировая компания сюда не придёт и не будет работать с РФ. Максимум - аутсорс от китайцев на тестеров.
orlovandrei1986
скажу, как человек, который закрыл компанию в конце прошлого года - развивать бизнес в стране в условиях неопределённости - бред сивой кобылы....
2-х лет пандемии и отсутствия реальной поддержки бизнеса хватило, чтобы решиться расстаться с тем, чем занимался больше 10 лет...
пресловутые МРОТы не спасают от реальных убытков.
а пресловутая IT-аккредитация от МинЦифр не спасает от сумасшедших писем из ФНС - то поясните им, чё у вас убытки (а то вы в другой стране живёте и не видите, чё за окном последние 2 года творится), то поясните им ещё вагон требований... и пока пишешь ответы на одни требования, прилетают письма с другими требованиями.... а работать когда? =/
так что Мишустину я могу послать "пламенный привет"...
IT-отрасль итак толком не развивали, ставили постоянно палки в колёса, а теперь, после отказа Intel и AMD поставлять комплектующие - пусть сам штампует процы в своём особняке из дерева...
spb7771250
Фонтанка, они когда в работу возьмут этот закон - вы сделайте нормально исследование какие из корпораций в чьей реальной собственности и какие выгоды получат... )
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