Гранты, льготная ипотека и освобождение от проверок. Как Минцифры предлагает поддержать IT

Также в перечне первоочередных мер по поддержке IT-отрасли указаны специальные условия для приглашения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Для них, в частности, планируется ввести процедуры упрощенного получения вида на жительство и разрешения на работу.

Меры по поддержке для стабилизации и развития IT-отрасли подготовило Минцифры. Среди прочего, речь идет об освобождении компаний от проверок, грантах и заказах на разработку IT-продуктов. Об этом вечером 28 февраля сообщает «Интерфакс» .

Налоговые льготы, о которых ранее писала «Фонтанка», также предлагается распространить на доходы от размещения рекламы и дополнительные услуги в приложениях и сервисах.

Отмечается, что сотрудники компаний сферы IT смогут претендовать на льготную ипотеку со ставкой 5 процентов (пока они работают в этой сфере).

В Минцифры подчеркивают, что необходимо в кратчайшие сроки провести импортозамещение ПО «на объектах критической информационной инфраструктуры». На создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub будет выделено целевое финансирование.

Следующий шаг — предложения по поддержке российских программистов, работающих за рубежом и планирующих свое возвращение в страну.