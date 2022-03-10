Нельзя просто взять и национализировать. Создаст ли уход иностранных брендов из России армию безработных?

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Российские власти пригрозили отобрать активы у несговорчивых иностранцев и пообещали вскоре создать отечественный «Макдональдс». Но в лоб проблема не решается, предупреждает российский бизнес.

Ежедневно растущий список иностранных фирм, остановивших работу в России, заставил российские власти оценивать масштабы экономических последствий. «Будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше», — оптимистично оценил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что предотвращение безработицы — это приоритет правительства.



Пока компании, заявившие о планах уйти из России, продолжают работу. А те, кто остановил операционную деятельность, платят работникам за простой. Тем не менее, «Фонтанка» попыталась оценить последствия для рынка труда. Подчеркнем, что в данном случае мы считали прямые потери (число работников самих предприятий), достоверно оценить эффект для всей цепочки поставок пока не представляется возможным.

В компаниях, которые наиболее решительно настроены на прекращение работы в России, трудится примерно 7 тысяч человек. Больше всего в компании Fazer, которая владеет тремя заводами в Петербурге и одним в Москве (2300). На втором месте YIT (1500). Впрочем, эта компания пока заявила лишь о приостановке инвестиций в новые проекты. Но фразу об «ускорении стратегического анализа деятельности компании в России» можно расценивать как желание выйти из игры, тем более, что YIT задумался об уходе из России еще до событий на Украине. На третьем месте S-Group (сеть Prisma, отели Sokos), где работает 1000 человек. По информации «Фонтанки», по обоим проектам сейчас ведутся переговоры о продаже. В Fazer также сообщали, что нацелены на сохранение рабочих мест.



На автозаводах, которые заявили о приостановке работы в России, трудится порядка 20 тысяч человек. Так, по данным СПАРК, в компании «Рено Россия» (остановила завод в Москве) работает более 5000 сотрудников. На калужском предприятии Volkswagen, также прекратившем работу, устроены 4 тысячи рабочих. На петербургском заводе Hyundai (остановился 1 марта и продлил простой с 10-го) трудится 2,5 тысяч человек, на Nissan (уйдет в простой на три недели с 14 марта) - 2 тысячи человек.

Необходимо отметить, что далеко не все мировые концерны объяснили простой событиями на Украине. Большая часть в качестве причины назвала нехватку комплектующих. Но, в любом случае, остановка автозаводов и импорта машин бьет по всей цепочке контрагентов - производителям комплектующих в России, автодилерам, контрактным производствам. Например, у Ford - доля в совместном предприятии «Форд-Соллерс», Volkswagen часть машин производил на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде, BMW и Hyundai сотрудничали с калининградским «Автотором».



Если розничные сети, которые сейчас закрыли магазины в России, окончательно решат свернуть бизнес, без работы останутся почти 100 тысяч человек. Львиная доля приходится на «Макдональдс» - 62 тысячи человек. В IKEA работает 12 тысяч человек, в Obi - 4,9 тысяч, в Inditex (Zara и другие бренды) - 9 тысяч. По данным СПАРК, более 5 тысяч трудится в российском Adidas. На тысячи идет счет персонала Uniqlo, Starbucks, H&M и Sephora (владеет сетью «Иль де Ботэ»).

В российском юрлице Apple, по данным СПАРК, размер штата составляет 151-200 человек: фирменной розницей яблочного бренда управляет российский партнер Inventive retail group. В российском подразделении Microsoft - 392 человека.

Абсолютным коллапсом стал бы уход мировых продовольственных гигантов. В Coca‑Cola в России работает более 7000 человек. Каждое рабочее место в компании создает до 8,7 рабочих мест у ее поставщиков и клиентов. Вместе это более 66 000 дополнительных рабочих мест, сообщается на сайте российского подразделения компании. По оценке PepsiCo, ее уход повлиял бы на 20 тысяч российских сотрудников, а также 40 тысяч сельскохозяйственных работников, которые задействованы в цепочке поставок.



Но пока этого не произойдет: компании прекратили продажу лишь части ассортимента. Например, PepsiCo продолжит производство товаров первой необходимости, в том числе молочных продуктов и детского питания. Heineken приостановил в России производство продукции под своим брендом, но оставил другие марки.

На промышленных предприятиях, которые уже остановили работу, трудится примерно 2,5 тысячи человек. Среди них к примеру, немецкий бренд оконного профиля Rehau, фанерный завод финской UPM в Новгородской области, финский производитель и поставщик упаковочных материалов и деревянных конструкций Stora Enso.

Национализация

Российские власти уже предостерегли иностранный бизнес от резких решений. «Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций», - заявил 10 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение полугода-года всю сеть McDonalds можно заменить отечественными предприятиями. Продукты на 99% все равно приходят от российских поставщиков, подчеркнул он.



Российские власти рассчитывают сохранить рабочие места в иностранных компаниях, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России, заявили в Минэкономразвития. Рецепт прост - в правительстве уже согласовали инициативу «Единой России» о возможной продаже иностранных компаний и даже их национализации в случае ухода с российского рынка или возникновения рисков необоснованной ликвидации и банкротства, сообщает 10 марта «Коммерсантъ».

Как пояснили в Минэкономразвития, речь идет о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам. Оно потребуется при фактическом прекращении управления организацией — например, если ее руководство покинуло территорию РФ. Для введения внешнего управления нужно заявление в арбитражный суд от любого члена совета директоров или от ФНС (по решению межведомственной комиссии при Минэкономики).

Среди кандидатов на роль внешней администрации рассматривается ВЭБ.РФ, а для финансовых организаций — Агентство по страхованию вкладов. После оценки активов иностранные компании продадут на торгах. К новому собственнику будут предъявлены требования: сохранить минимум две трети рабочих мест и продолжать деятельность на территории РФ не менее года. Если желающих не найдется, бизнес перейдет на баланс РФ.



Еще одним поводом для введения внешнего управления может стать деятельность руководства компании, несущая риски необоснованного прекращения работы компании, ликвидации или банкротства. В таком случае причиной изменений станет расторжение договоров организации, имеющих существенное значение для осуществления деятельности, либо намерение сократить более трети работников. Временная администрация будет назначаться уже на полгода — прежний собственник также сможет оспорить решение, если решит возобновить деятельность или продать свою долю.

Но продать бизнес и вывести из России деньги иностранным компаниям будет непросто из-за новых правил. Кроме того, российские власти временно запретили вывозить из страны технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику и электрическую аппаратуру.

Российский бизнес и эксперты скептически оценивают идеи «национализации». «Если у вас по странной причине в голове, что уходят из России иностранные компании, таки нет. Уходят российские юридические и физические лица», - комментирует управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко.

Управляющий партнер Fort Group (владеет торговыми центрами в Петербурге и Москве) призывает российские власти сесть за стол переговоров с иностранными компаниями.

По его словам речь идет о сохранении тысяч рабочих мест, выплате налогов и кредитов. «Все это затрагивает интересы сотен российских поставщиков. Нельзя тупо взять и приватизировать магазины Zara или H&M без постоянно меняющихся коллекций. Через пару месяцев получим несколько миллионов пустых квадратных метров, где вместо покупателей будет гулять ветер», - комментирует в Facebook предприниматель.

По его словам, многие зарубежные бренды в приватных разговорах подчеркивают, что берут паузу, в первую очередь, из-за проблем с логистикой. «Хорошо бы прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, организовать диалог с иностранными компаниями, которые не хотят терять российский рынок, понять, чем можно им помочь, как поскорее возобновить их деятельность», - подчеркивает Максим Левченко.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

