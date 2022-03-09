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В Петербурге начинают разводить мосты

Петербургские мосты готовят к сезону навигации. Первая технологическая разводка переправ через Неву и Малую Неву произойдет в ночь на четверг, 10 марта.

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Первой переправой, которую разведут в Петербурге в преднавигационный период 2022 года, станет мост Александра Невского, сообщает 9 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Разводки запланированы на период с 2:20 до 5:10 в ночь с 9 на 10 марта и с 10 на 11 марта. При этом развести и навести мост могут в рамках этого промежутка, но необязательно точно в указанное время.

Технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву будут проводить почти каждую ночь вплоть до открытия навигации. Это делают для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов. Всего в преднавигационный период петербургские мосты разведут порядка 50 раз.

Навигацию на Неве и Малой Неве откроют 10 апреля. На рукавах Невы мосты начнут разводить с 20 апреля. Закрытие навигации в этом году запланировано на 30 и 15 ноября соответственно.

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Комментарии (5)

266410437
А что корабли возить и куда будут?
3enit84
Профилактика по разделению протестующих масс
allyouneedislove
теперь на одном крыле можно "писать" ЕС, на другом РФ =))))
и смотреть, как они расходятся....

а на проплывающие мимо корабли повесить флаги стран, поддерживающие санкции...

красивая политическая актуальная картина получится.
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