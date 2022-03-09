В Петербурге начинают разводить мосты

Первой переправой, которую разведут в Петербурге в преднавигационный период 2022 года, станет мост Александра Невского, сообщает 9 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Разводки запланированы на период с 2:20 до 5:10 в ночь с 9 на 10 марта и с 10 на 11 марта. При этом развести и навести мост могут в рамках этого промежутка, но необязательно точно в указанное время.

Технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву будут проводить почти каждую ночь вплоть до открытия навигации. Это делают для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов. Всего в преднавигационный период петербургские мосты разведут порядка 50 раз.