«Вокруг было, как в храме, приглушенно». Как история одной булочной хранит память о блокаде

автор видео Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Вот так проникновенно писатель Виктор Конецкий рассказывал о блокадных буднях этой булочной на площади Труда:

«В булочной пар от дыхания витал над огоньками коптилок. Коптилки горели возле продавщиц. За спинами продавщиц на полках лежали буханки. Длинные ножи, одним концом прикрепленные к прилавку, поднимались над очередной буханкой, опускались на нее, зажимали и медленно проходили насквозь. И края разреза лоснились от нажима ножа. А вокруг было, как в храме, приглушенно. И все смотрели на хлеб, на нож, на весы, на руки продавщиц, на крошки, на кучки карточных талонов и на ножницы, которые быстрым зигзагом выхватывали из карточек талоны. Тамара получила хлеб на один день, потому что на завтра не давали. Норма могла вот-вот измениться. И никто не знал, в какую сторону…»



Сегодня по этому адресу совершенно другая обстановка. Булочной больше нет. Теперь здесь ресторан быстрого питания. Очередей не случается, а в середине рабочего дня — больше половины мест свободны. Напротив ресторана — ничем не примечательная парковка.

«Я знала, что здесь была булочная, — рассказывает учительница русского языка 238-й школы Валентина Савицкая. — Подумала, почему бы нам с ребятами не выйти на улицу и просто не поговорить с прохожими о том, что здесь происходило в войну, и не угостить чаем с кусочком хлеба. Как-то попробовать этот день провести немного иначе».

Историю булочной собирала коллега Валентины, учительница истории и заведующая музеем 238-й школы Татьяна Бойко. Ещё в 1935 году на площади Труда находился хлебобулочный магазин Ленинградского союза потребительских обществ (ЛСПО). Горожане вспоминали о «кирпичике» из белой муки, на нижней корке которого отчетливо выступали четыре крупные буквы «ЛСПО». В этом же доме располагался и кондитерский. Какой из двух магазинов сохранился в 1941 году и работал в блокаду, сказать сложно.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 1960-е годы магазин-кафе назывался «Булочки. Пончики». В интернете сохранились воспоминания старожилов: «Вертикальные панели, располагавшиеся в простенках, были украшены сложным гротескным орнаментом, а горизонтальное панно, укрепленное над окном и дверью, было расписано крупными цветами. Все это выглядело необыкновенно сочно и очень радовало глаз, особенно в какой-нибудь бесконечно слякотный день».

«Это было любимое место, — рассказала «Фонтанке» жительница блокадного Ленинграда Татьяна Соловьева. — После войны церковь разрушили, и эта булочная была самым красивым местом. После войны тут пончики были. Очень вкусные».

О ленинградских пышках помнит и бабушка восьмиклассницы 238-й школы Ани.



«Я очень любила, когда мне бабушка рассказывала истории про это место, — рассказывает девочка. — Она ходила со своей бабушкой и мамой сюда. В булочной стоял пончиковый автомат. Это была большая круглая машина, в которой по кругу плыли пышки. Машина выдавала тесто, оно падало сразу в горячее масло. Всегда хотела посмотреть на этот аппарат, но его больше нет».

В начале 1970-х годов встал вопрос о реконструкции площади Труда. Двухэтажный дом под номером три разобрали. На его месте появилось четырёхэтажное здание, которое выполнили в стилистике соседнего, пятого дома, где располагалась булочная. Новое объединённое здание получило третий номер.



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сегодня рядом со входом в ресторан установили стенд с цитатами писателя Виктора Конецкого. Он также учился в 238-й школе, вместе с семьёй пережил первую блокадную зиму, ходил за хлебом в булочную на площади Труда.

Горожане читали воспоминания Конецкого и делились своими семейными историями. Мужчина рассказал, как его бабушка эвакуировала детей из блокадного Ленинграда. Другой вспоминал родных, которых прятали соседи в деревенском туалете, чтобы немцы их не расстреляли. Люди стояли по пояс в нечистотах. Одна дама рассказала, что дедушка ее детей был корреспондентом Информбюро. Ещё одна прохожая не смогла сдержать слёз.

Сестры Альбина и Лена приехали в Петербург из Уфы. Сегодня их последний день в городе, они уже выселились из гостиницы и последний раз вышли на прогулку, остановились выпить чаю у бывшей блокадной булочной.

