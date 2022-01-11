FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-19°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Больницы Петербурга бьют рекорды по числу пролеченных пациентов. Только вот рекордсмены увольняются

Елизаветинская больница пролечила за год больше пациентов, чем любое другое учреждение в стране. Но правило «чем больше работы, тем больше зарплата» не сказывается на доходах сотрудников многопрофильных клиник Петербурга.

19
Печать
Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
ПоделитьсяПоделиться

Елизаветинская больница — один из самых больших стационаров на севере Петербурга, в котором каждый день без перерывов на праздники и выходные оказывается экстренная, плановая и высокотехнологичная медицинская помощь. В последние годы здесь лечат больше петербуржцев, чем в любой другой клинике города. Например, в 2019 году — более 105,6 тысячи человек, в 2020 году — 104,7 тысячи. В 2021 году медицинскую помощь в стационаре на 1 066 койках получили 113,6 тысячи человек и в поликлиническом отделении больницы — еще 76,3 тысячи (население небольшого областного города, почти Новгород).

И это при том, что из-за эпидемии в клинике, как и в других многопрофильных стационарах экстренной помощи, пришлось сокращать койки, чтобы создать «красную» зону — нековидные стационары только условно неинфекционные, от проникновения вируса в клинику застраховаться невозможно. В приемном отделении зарезервированы места для тех, у кого коронавирус выявляется при поступлении по скорой и кого надо переводить в ковидные стационары. На отделениях созданы изоляторы, в которые перемещают госпитализированных с подозрением или с выявленным коронавирусом в процессе лечения, есть отдельная реанимация для инфицированных. Но они не всегда заполняются, а значит, не задействованы в лечении пациентов.

С тех пор, как началась эпидемия, Елизаветинская больница работает с огромным перегрузом — на севере Петербурга других нековидных стационаров сейчас нет. От такой нагрузки люди устают — выгорают: в 2021 году уволились 140 врачей и 240 медсестер (всего в клинике более 2 000 сотрудников). Уходят чаще в другие — ковидные — больницы. Может показаться странным, но нагрузка даже в них меньше, а зарплата — выше.

— Во всех клиниках города сейчас нагрузка огромная, но персонал ковидных стационаров оказался в более комфортном положении, чем тех, что работают на оказании экстренной помощи. Если сравнивать интенсивность труда, то за исключением реанимаций (в любой клинике там пациенты тяжелые), в больницах скорой помощи она несравнимо выше, — говорит главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров. — Хотя бы потому, что хирургическая активность в инфекционных больницах снижена по понятным причинам, а значит, и хирургических осложнений практически нет, потребность в анестезии и наркозе в разы меньше — и так далее. По сути, они стали терапевтическими. Койко-день у нас сокращен до минимума, в пиковые месяцы заболеваемости ковидом у нас он был 4,9, а в среднем по году мы выходим на 7 дней пребывания одного пациента на койке. Более 300 пациентов в день доставляет скорая помощь, половина из них нуждаются либо в интенсивном лечении, либо в операции (большая часть отделений Елизаветинской больницы — хирургические), потому что заболевание часто оказывается запущенным — из-за нежелания ехать в больницу в эпидемию люди дожидаются тяжелых обострений. Врачи и медсестры сбиваются с ног.

Дорожает все, кроме медицинской помощи

Врачи и медсестры уходят: кто-то хочет изменить условия труда и идет в частную клинику или вообще меняет профессию, а кто-то хочет больше зарабатывать и переходит в ковидный стационар, несмотря на риск. Ковидарии оказались в лучшей финансовой ситуации благодаря тому, что тарифы ОМС на лечение инфицированных пациентов родились в прошлом году — они «свеженькие», рассчитывались с учетом современной стоимости используемых лекарств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, актуальной стоимости коммунальных услуг. Их увеличивали или уменьшали в зависимости от уточнений в рекомендациях Минздрава. То есть затраты на лечение ковида соответствуют тарифам ОМС, установленным в Петербурге.

А тарифы на лечение других болезней были рассчитаны несколько лет назад (в 2016 — 2017 годах) и изначально были заниженными. По отдельным позициям в январе 2020 года внесли поправки на инфляцию. Ни в 2021 году, ни на 2022-й таких поправок уже не было.

— В 2020 и 2021 годы цены росли, а для нас ничего не менялось. То есть даже если предположить, что тарифы на 1 января 2020 года соответствовали существовавшим на тот момент ценам, хотя это не так, все равно за последние два года цены резко выросли, — говорит Сергей Петров. — И получается, что мы работаем в убыток, спасают только высокотехнологичные операции, которые оплачиваются полностью.

В системе ОМС всегда убыточными были тарифы на общую хирургию, лечение перитонитов, кишечной непроходимости. Например, тариф на удаление желчного пузыря (очень распространенный случай) рассчитан на полостную операцию, в которой самое дорогое — наркоз и скальпель, ну, может быть, еще нитки. Однако в большинстве случаев его удаление возможно лапароскопическим методом — через небольшие проколы, после такой операции человек уже на следующий день может ходить и выписывается на 3–4-й день на долечивание в поликлинике. Если по показаниям можно использовать щадящую лапароскопию, то ее применяют, несмотря на то, что больница не окупит затрат — амортизация оборудования и расходные материалы дорогие.

Тарифы ОМС на любую терапию (эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология, кардиология, неврология) и даже хирургию (оториноларингология, гинекология) полностью убыточные. Обычно в терфонде ОМС объясняли это так: лечение «дешевых» болезней окупается за счет «хороших» тарифов на лечение других. В общем котле сумма получается достаточная. Но сегодня даже «хорошие» тарифы сложно назвать таковыми.

Не растут тарифы — не растут зарплаты

Тариф на оплату так называемого законченного случая лечения состоит из нескольких составляющих.

Первая — трудозатраты сотрудников, которые отражаются в зарплате, в соответствии с дорожной картой. Растет средняя зарплата в регионе — должна расти оплата труда медиков. А как ее повышать, если тарифы на оказание помощи не увеличиваются? Если три года назад средняя зарплата врача по дорожной карте должна была составлять 100 тысяч рублей, то сейчас — 120 тысяч.

Вторая — лекарства и расходники. Они подорожали на 25–30%.

Третья — питание пациентов в стационаре. Стоимость выросла на 20%.

Четвертая — коммунальные услуги. Счета растут на 6–7% в год, за три года это +20%, если считать не нарастающим итогом.

Кроме того, из-за эпидемии у больниц появились дополнительные расходы, не включенные в структуру тарифа: лабораторные исследования пациентов на коронавирус, антисептики в невероятных количествах, СИЗы для сотрудников приемного отделения и изоляторов.

То есть все составляющие тарифа выросли, а сами тарифы остались прежними, плюс количество коек сократилось, появились дополнительные расходы. В результате больницы скорой помощи, которые несут сейчас огромную нагрузку по лечению петербуржцев, с трудом к концу года отработали без кредиторской задолженности. Терфонд авансирует их на месяц вперед, и это пока помогает платить зарплату.

Ковидная пневмония дороже обычной

Комитет по здравоохранению Петербурга готов к пересмотру убыточных тарифов и в конце прошлого года поручил больницам пересчитать их. Те поделили эту работу между собой.

— Нековидные стационары объединились и просчитывают новые тарифы по разным профилям — одной клинике такую работу не потянуть: надо посчитать все — от ваты до количества шагов, которые доктор до кровати сделал. Считаем, например, сколько стоит лечение пневмонии: «наша» пневмония средней тяжести стоит в несколько раз меньше, чем ковидная. Почему? Ее лечение — такое же, как лечение вторичной пневмонии у пациентов с коронавирусом (когда присоединяется бактериальная инфекция), — говорит главный врач Городской больницы №26 Василий Дорофеев. — В инфекционных стационарах тариф на нее — больше 100 тысяч рублей, а у нас до 30 тысяч не дотягивает.

В Городской больнице №26 тоже текучка кадров. Правда, вдвое меньше, чем в Елизаветинской. Но и пациентов здесь за год пролечено меньше. «84 тысячи человек — в стационаре на 1 038 койках, плюс 25 тысяч амбулаторно. Это много, — говорит Василий Дорофеев. — Дорожную карту мы выполняем, точнее, вытягиваем только за счет «вала» и за счет выполнения ВМП. Но вал — это увеличенная интенсивность работы. Люди выгорают, уходят либо из профессии, либо в ковидные стационары».


Сколько денег получают больницы за наше лечение:

  • хронический колит, функциональное расстройство кишечника: действующий тариф — 21,2 тыс. руб., реальная стоимость — 94,8 тыс. руб.;
  • хронический панкреатит, киста поджелудочной железы: действующий тариф — 40,4 тыс. руб., реальная стоимость — 131,3 тыс. руб.;
  • сахарный диабет I и II типа, тяжелое течение с осложнениями: действующий тариф — 40,9 тыс. руб., реальная стоимость — 49,5 тыс. руб.;
  • застойная сердечная недостаточность: действующий тариф — 12,7 тыс. руб., реальная стоимость — 175,7 тыс. руб.;
  • стенокардия и другие формы хронической ишемической болезни сердца (ИБС): действующий тариф — 25,8 тыс. руб., реальная стоимость — 164 тыс. руб.;
  • спондилез и связанные с ним состояния, остеохондроз позвоночника: действующий тариф — 25,5 тыс. руб., реальная стоимость — 118 тыс. руб.

Выручала Мариинская

Как уже писала «Фонтанка», основную нагрузку по оказанию экстренной помощи неинфицированным петербуржцам с самого начала эпидемии несут три стационара: Елизаветинская больница, Городская больница №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (в нем пролечено в 2021 году 76 тысяч пациентов при мощности 804 койки).

В 2021 году их спасал от еще большего коллапса тот факт, что Мариинскую больницу не перевели полностью под ковид в четвертую волну эпидемии, как это было во все предыдущие. В итоге ковидной она была только два месяца (за 64 дня пролечили 6,5 тысяч пациентов). Остальное время работала в обычном режиме — принимала пациентов по скорой, оказывала высокотехнологичную помощь. За 9,5 месяцев на 1 030 койках здесь оказывали медицинскую помощь по разным профилям 74 тысячам пациентов.

Получается, что общее число пациентов, нуждающихся в помощи и обращающихся за ней, выросло в сравнении с прошлым годом и, по прогнозам, будет расти в 2022 году. Поэтому основная забота руководителей клиник — сохранение медицинского персонала, без него эту помощь оказывать некому. А при сегодняшней текучке отделы кадров в больницах тоже не скучают — каждый день увольняют и принимают сотрудников. И хорошо еще, если «по итогам 2021 года трудоустроено на работу в стационар больше, чем ушло», как уверяют в Мариинской.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Muzzy
Очевидно, что пора убирать бессмысленную доплату врачам за "ковидность", в статье разве что открытым текстом об этом не говорится. Освободившиеся миллиарды отправить в ФОМС, чтобы там быстрее пересмотрели тарифы.

Так и ковид победим, и зарплаты всем(!) врачам поднимем, и вспомним, что есть и другие болезни, кроме ковида.
olla
что сейчас в больницах - не лечат, уже не секрет. В Елизаветинской вообще кошмар.. я думаю, уже многие поняли, что к белохалатникам лучше не попадать- залечат до смерти..
Pilat
Ну дык хотели капитализм - получите.
Ведь как нам пели, в СССР лечат плохо, потому что бесплатно.
А сейчас лечить прекратили и платно и бесплатно тоже.
Отличный результат!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний