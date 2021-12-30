В Мексике спасли от вымирания водоплавающую текилу

В мексиканском штате Халиско восстановили популяцию рыбы-текилы, которую официально объявили вымершей в 2003 году. С тех пор она не встречалась в дикой природе, но сейчас вернулась в реки юго-запада Мексики, сообщает 29 декабря BBC.

В 1998 году ученые из отдела водной биологии Мексиканского университета Мичоакана получили пять пар таких рыб из зоопарка Честера. Эти особи и основали в лаборатории университета новую колонию, которую поддерживали и расширяли следующие 15 лет.



Для обучения жизни в дикой природе 40 самцов и 40 самок выпустили в искусственные пруды на территории университета. Согласно подсчетам, через 4 года эта популяция увеличилась до 10 тысяч особей.

