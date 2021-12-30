В Мексике спасли от вымирания водоплавающую текилу

В мексиканском штате Халиско восстановили популяцию рыбы-текилы, которую официально объявили вымершей в 2003 году. С тех пор она не встречалась в дикой природе, но сейчас вернулась в реки юго-запада Мексики, сообщает 29 декабря BBC.
🐟TEQUILA FISH: BACK FROM EXTINCTION🐟— Chester Zoo (@chesterzoo) December 29, 2021
The tequila fish DISAPPEARED from the wild more than 18 years ago.
But, thanks to a tiny population living here at Chester, experts were able to send 10 fish to the Michoacana University of Mexico in a bid to prevent their extinction... pic.twitter.com/7GCMwMkfjR
В 1998 году ученые из отдела водной биологии Мексиканского университета Мичоакана получили пять пар таких рыб из зоопарка Честера. Эти особи и основали в лаборатории университета новую колонию, которую поддерживали и расширяли следующие 15 лет.
Для обучения жизни в дикой природе 40 самцов и 40 самок выпустили в искусственные пруды на территории университета. Согласно подсчетам, через 4 года эта популяция увеличилась до 10 тысяч особей.
«Это всего лишь маленькая рыбка, не очень красочная — особого внимания с точки зрения сохранения живой природы она не привлекает», — отметил куратор беспозвоночных и низших позвоночных Честерского зоопарка в Англии Жерардо Гарсия. Тем не менее, ученые надеются, что эта модель «воскрешения» может сработать и с другими видами.