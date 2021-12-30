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В Мексике спасли от вымирания водоплавающую текилу

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В мексиканском штате Халиско восстановили популяцию рыбы-текилы, которую официально объявили вымершей в 2003 году. С тех пор она не встречалась в дикой природе, но сейчас вернулась в реки юго-запада Мексики, сообщает 29 декабря BBC.

В 1998 году ученые из отдела водной биологии Мексиканского университета Мичоакана получили пять пар таких рыб из зоопарка Честера. Эти особи и основали в лаборатории университета новую колонию, которую поддерживали и расширяли следующие 15 лет.

Для обучения жизни в дикой природе 40 самцов и 40 самок выпустили в искусственные пруды на территории университета. Согласно подсчетам, через 4 года эта популяция увеличилась до 10 тысяч особей.

«Это всего лишь маленькая рыбка, не очень красочная — особого внимания с точки зрения сохранения живой природы она не привлекает», — отметил куратор беспозвоночных и низших позвоночных Честерского зоопарка в Англии Жерардо Гарсия. Тем не менее, ученые надеются, что эта модель «воскрешения» может сработать и с другими видами.

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Комментарии (1)

Riptide
kot-obormot, а я вот всё думаю, когда за тобой наконец придёт Имхотеп.
Имхоте́п (егип. jj-m-ḥtp Йийят-ма-Хатип «Пришедший в умиротворении»; др.-греч. Ἰμούθης) — древнеегипетский мудрец, зодчий, астролог периода Древнего царства, визирь (чати) Джосера (первого фараона III династии (2630—2611 годы до н. э.)); позже стал почитаться в Древнем Египте как бог медицины. Имхотеп считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера (первого большого каменного сооружения в истории) в Саккарском некрополе, рядом с Мемфисом.
С Нового царства Имхотеп начал почитаться покровителем писцов, олицетворяя мудрость и образование, сыном Птаха. С Позднего периода Имхотеп был обожествлён, став местным божеством Мемфиса, где его почитали как врача и целителя. В эллинистическом Египте греки ассоциировали Имхотепа с Асклепием и продолжили возведение храмов в его честь.
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