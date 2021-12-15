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Обвиненному в разврате школьников петербургскому учителю добавили второе уголовное дело. Ответить придется за «грязную» справку

Сокрытие судимости стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела в отношении учителя биологии из школы в Московском районе Петербурга. Обвиненный в разврате учеников педагог встретит Новый год в СИЗО.

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Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 15 декабря, в ходе проверки выяснилось, что при трудоустройстве учитель представил в школу поддельную справку об отсутствии судимости. Материалы проверки легли в основу уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ранее суд арестовал учителя биологии из Московского района. По версии следствия, он во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. Речь идет о двух пострадавших. На заседании суда педагог признал вину.

При этом в 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и получал условные 2 года. При приеме на работу этот факт биографии петербуржец скрыл.

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Комментарии (6)

Alexander_5e4cfced16b74
надеюсь, на новый год ему поставят свечку в тортик....
Владислав М
Ну так "чистая" справка-то откуда, полиция не хочет пояснить?
olegpoloma
Непонятно: почему получать справку предлагается соискателю. Это должна делать сама организация- работодатель. Именно она заинтересована в достоверности справки! Вот оно - поле деятельности для наших законодателей!
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