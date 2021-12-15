Обвиненному в разврате школьников петербургскому учителю добавили второе уголовное дело. Ответить придется за «грязную» справку

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 15 декабря, в ходе проверки выяснилось, что при трудоустройстве учитель представил в школу поддельную справку об отсутствии судимости. Материалы проверки легли в основу уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



Ранее суд арестовал учителя биологии из Московского района. По версии следствия, он во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. Речь идет о двух пострадавших. На заседании суда педагог признал вину.

