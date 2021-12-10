Петербургского учителя биологии, обвиняемого в развращении учеников, суд отправил на Новый год в СИЗО. Он признал вину

«Фонтанка» писала, что в полицию пришла мать одного из учеников школы в Московском районе с рассказом о странных педагогических приемах учителя биологии. Якобы он во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. На данный момент речь идет о двух пострадавших.



Процесс проходил в закрытом режиме. В пресс-службе отмечают, что педагог вину признал, раскаялся в содеянном. Он просил суд отправить его под домашний арест. Однако судья решил, что до 7 февраля мужчина будет находиться в СИЗО.