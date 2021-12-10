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Петербургского учителя биологии, обвиняемого в развращении учеников, суд отправил на Новый год в СИЗО. Он признал вину

Московский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения учителю биологии одной из школ Московского района. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 10 декабря, педагога обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

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«Фонтанка» писала, что в полицию пришла мать одного из учеников школы в Московском районе с рассказом о странных педагогических приемах учителя биологии. Якобы он во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. На данный момент речь идет о двух пострадавших.

Процесс проходил в закрытом режиме. В пресс-службе отмечают, что педагог вину признал, раскаялся в содеянном. Он просил суд отправить его под домашний арест. Однако судья решил, что до 7 февраля мужчина будет находиться в СИЗО.

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Комментарии (5)

Kezevo
Суд установил ? Использовались ли в качестве признания черенки от лопат и электрический ток?
266869353
Знакомые говорят в этой школе всех собак спустили на бедных мальчиков и родителей, не верят, что это правда. Этот биолог был судим уже по такой же статье!!! А они не верят, встали на защиту уголовника-педофила! А детей травят, вот она справедливость! Родителям и детишкам сил пережить такую ситуацию! Вы молодцы ,что не промолчали! Спасли общество от ещё одной твари!
мурзил
кто-то там вчера про "доносы" мазал... сегодня этот же клоун будет мазать про "выбили признание"?
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