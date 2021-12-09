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Трогал, гладил, ложился сверху. В Петербурге задержан учитель биологии по подозрению в развращении учеников

Учитель биологии, преподающий в одной из школ Московского района Петербурга, задержан сотрудниками «детского» отдела уголовного розыска. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 декабря.

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Накануне в полицию обратилась 42-летняя петербурженка. Она заявила, что школьный учитель совершал развратные действия в отношении ее детей. В тот же день 43-летний биолог был процессуально задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. По данным «Фонтанки», в 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и получал условные 2 года. Как он после этого оказался в школе, предстоит выяснить.

Как стало известно нашему изданию, согласно показаниям родителей, биолог во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. Пока известно о двух пострадавших, расследованием занимается управление СК.

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Комментарии (12)

f0ntan
В трогал и гладил как бы ничего преступного нет, если не указывают место, которое он трогал и гладил. Все учителя гладят отличников по голове. Так что, теперь их за это будут объявлять педофилами?
abitfrosty
Других учителей в путинcкoй России у меня для вас нет.
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