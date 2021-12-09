Трогал, гладил, ложился сверху. В Петербурге задержан учитель биологии по подозрению в развращении учеников

Накануне в полицию обратилась 42-летняя петербурженка. Она заявила, что школьный учитель совершал развратные действия в отношении ее детей. В тот же день 43-летний биолог был процессуально задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. По данным «Фонтанки», в 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и получал условные 2 года. Как он после этого оказался в школе, предстоит выяснить.



Как стало известно нашему изданию, согласно показаниям родителей, биолог во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу. Пока известно о двух пострадавших, расследованием занимается управление СК.

