Как продвигать свой бизнес в сети и не тратить лишних сил и денег

Есть способ реализовать это без погружения в сложные рекламные инструменты. В нашем материале мы расскажем, как продвигать товары или услуги с помощью Яндекс.Бизнеса. В этом нам помогут петербургские предприниматели: Олег Гриневич, директор по маркетингу медицинского центра «А-медия», и Виктор Шурыгин, генеральный директор ресторана Taste It.
Первые четыре шага касаются работы с карточкой организации: они не требуют никаких финансовых вложений и актуальны для любых компаний. Последние три пункта рассказывают о рекламном сервисе и предназначены для тех предпринимателей, кто хочет найти еще больше клиентов без дополнительных усилий и привлечения специалистов.
Сообщите о себе
Для начала нужно рассказать о своем бизнесе в сети, чтобы любой мог узнать о вашей компании. Здесь вам поможет карточка организации в Яндекс.Бизнесе — наиболее простой вариант, к тому же бесплатный. Заполненную карточку увидят пользователи Яндекс.Карт и Яндекс.Поиска, когда будут искать похожие товары и услуги.
Клиника «А-медия» так и сделала.
«Основные наши пациенты — люди, которые живут в том же районе. И если они заходят в Яндекс.Карты и начинают искать клинику или врача-терапевта, то сразу видят нас. Пользователи могут тут же изучить основную информацию, график работы, позвонить и записаться на прием. Поэтому карточка компании в Яндекс.Бизнесе — это удобный инструмент с учетом нашей специфики», — отмечает Олег Гриневич.
Получите синюю галочку
Если заполнить все поля в карточке максимально подробно, подтвердить владение компанией и добавить не менее трех фотографий, можно получить синюю галочку — знак «Информация подтверждена владельцем». Организациям с верифицированными данными клиенты доверяют больше: нет риска, приехав на место, обнаружить, что компания давно закрыта или что ее услуги отличаются от заявленных.
Чтобы синяя галочка не исчезла, необходимо обновлять информацию не реже чем один раз в три месяца. Если никаких изменений не было — все равно нужно зайти в карточку и подтвердить: «Данные актуальны».
Регулярно добавляйте и обновляйте контент
Чем больше сведений о себе вы предоставите пользователям, тем они лучше вас узнают и с большей вероятностью будут выбирать именно вашу компанию среди менее активных конкурентов.
Поэтому очень важно делиться новостями, сообщать об обновлениях ассортимента, добавлять больше качественных фотографий товаров или услуг, показывать интерьер.
Карточку ресторана Taste It Пицца&Паста обновляют чаще, чем того требуют формальные правила. Как уточняет основатель ресторана Виктор Шурыгин, это зависит от того, как часто появляются какие-то нововведения: «Если мы меняем ассортимент или хотим донести какую-то новую информацию до гостей — например, анонсировать промо-акцию, — то всегда отображаем это в карточке. Мы следим за ее актуальностью, чтобы быть интересными для всех».
Секрет успеха прост: чтобы заинтересовать потенциального клиента, нужно, чтобы карточка всегда была в актуальном состоянии
Виктор Шурыгин
Также помните, что пользователям важна картинка: зачастую правильно подобранные ракурсы и качественные кадры имеют решающее значение при выборе между несколькими похожими компаниями. Поэтому не стоит недооценивать визуальное наполнение карточки - загружайте в нее больше красочных фото или видео в единой стилистике. При этом помните, что фотоконтент должен быть реалистичным, иначе ожидания клиентов могут не совпасть с действительностью, и это вызовет негатив.
В карточке ресторана Taste It много фотографий интерьера в разных ракурсах. Есть также вкладка с изображениями блюд, где часто публикуются фотообновления основного меню и спецпредложений.
«Иногда это просто съемки на телефон с хорошей камерой, а раз в несколько месяцев мы заказываем профессиональную фотосессию и загружаем фото не только на сайт, но и в карточку компании в Яндекс.Бизнесе — многие пользователи находят нас через Карты или Поиск, и им удобнее сразу видеть блюда без необходимости переходить на сайт и его изучать», — рассказал Виктор Шурыгин.
Налаживайте коммуникацию и повышайте рейтинг
Общение не должно быть односторонним: если вам пишут отзывы, даже короткие, не оставляйте их без ответа. Главное в этом деле — правильно работать с негативом. Но и на хорошие комментарии не стоит отвечать одинаковыми типовыми отписками — старайтесь придерживаться индивидуального подхода и уделить внимание каждому, кто решил поделиться мнением. Это не только позволит установить доверительные отношения с существующими клиентами, но и покажет новым покупателям, что ваша компания уважает и ценит каждого.
Также следите за стилем общения: тон коммуникации должен быть близок вашей целевой аудитории, при этом соответствовать общепринятым стандартам этики.
Олег Гриневич рассказал, что клиника «А-медия» много внимания уделяет работе с обратной связью: «Каждый отзыв мы обрабатываем, с каждым ведем работу. Конечно, помимо положительных комментариев, бывает и негатив. Если он справедливый, то мы стараемся связаться с клиентом, выяснить, что не понравилось, и исправить ситуацию».
Если качественно работать с отзывами, будет больше шансов получить высокие оценки, а значит — повысить рейтинг. Виктор Шурыгин подтвердил, что уровень рейтинга действительно важен для клиентов: часто они приходят в ресторан Taste It после того, как видят оценку 4,7.
У компаний с высоким рейтингом есть шанс получить награду «Хорошее место», что привлечет еще больше внимания клиентов. Такая отметка выдается владельцу бизнеса в виде знака в карточке компании, на сайте, а также наклейки на дверь.
Находите больше клиентов с помощью рекламы
Точка входа компании в сеть у вас уже есть — осталось позаботиться, чтобы ее увидело как можно больше потенциальных клиентов. В интернете множество площадок, чтобы сделать взвешенный выбор - надо хорошо знать свою аудиторию и места, где в сети она бывает.
Однако зачастую на полноценный анализ будущих рекламных кампаний не хватает времени, сил и средств. Если вы не планируете нанимать профессиональную команду для продвижения, логично найти сервис, который сделает все без вашего участия.
Например, Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса — полностью автоматизированный инструмент. Ваше дело — выбрать, куда привести пользователей (в карточку компании, на сайт или страницу в соцсетях) и уточнить базовую информацию про бизнес, а дальше алгоритмы сами создадут объявления и запустят рекламу ваших товаров или услуг.
«Для нашей компании главное преимущество Рекламной подписки — простота использования»
Олег Гриневич
Созданные Рекламной подпиской объявления размещаются в экосистемах крупнейших поисковиков: Яндекс и Google. Их увидят пользователи Поиска, Карт, Дзена, Услуг и более 40 000 сайтов-партнеров Яндекса. В список площадок Google входит Поиск, YouTube и Рекламная сеть.
При этом Рекламная подписка изучает целевую аудиторию и запускает рекламу только там, где есть ваши потенциальные клиенты. После старта кампании алгоритмы постоянно анализируют трафик и перераспределяют бюджет в сторону наиболее эффективных площадок, чтобы он не расходовался впустую. А те объявления, которые пока не приносят посещений, подписка автоматически перенастроит или остановит.
Виктор Шурыгин рассказал, что в ресторане Taste It посадочной веб-страницей для подписки выбрали именно карточку компании в Яндекс.Бизнесе. И, по опросам пользователей, этот канал продвижения приносит существенную часть посетителей — иногда до 60 процентов.
Получайте понятную аналитику
По каждой рекламной кампании вы будете регулярно получать простые отчеты с понятными графиками. В любой момент можно посмотреть количество показов рекламных объявлений и переходов по ним, а также видеть, сколько целевых действий совершали потенциальные клиенты: звонили, строили до вас маршруты или оставляли заявку. Собирать и настраивать аналитику не нужно, все данные регулярно обновляются автоматически и отображаются в личном кабинете.
«Удобно, что можно посмотреть, по каким запросам пользователи пришли на вашу карточку, а какие — не сработали, и как подписка их переделала. А если все же появляются какие-то вопросы — со стороны Яндекса подключается менеджер», — отмечает Олег Гриневич.
Так, в несколько простых и понятных шагов, не требующих специальных знаний и найма специалистов, предприниматели могут существенно расширить аудиторию, повысить узнаваемость бренда и увеличить объемы продаж.
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