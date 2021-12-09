Как продвигать свой бизнес в сети и не тратить лишних сил и денег

Общение не должно быть односторонним: если вам пишут отзывы, даже короткие, не оставляйте их без ответа. Главное в этом деле — правильно работать с негативом. Но и на хорошие комментарии не стоит отвечать одинаковыми типовыми отписками — старайтесь придерживаться индивидуального подхода и уделить внимание каждому, кто решил поделиться мнением. Это не только позволит установить доверительные отношения с существующими клиентами, но и покажет новым покупателям, что ваша компания уважает и ценит каждого.



Также следите за стилем общения: тон коммуникации должен быть близок вашей целевой аудитории, при этом соответствовать общепринятым стандартам этики.



Олег Гриневич рассказал, что клиника «А-медия» много внимания уделяет работе с обратной связью: «Каждый отзыв мы обрабатываем, с каждым ведем работу. Конечно, помимо положительных комментариев, бывает и негатив. Если он справедливый, то мы стараемся связаться с клиентом, выяснить, что не понравилось, и исправить ситуацию».

Если качественно работать с отзывами, будет больше шансов получить высокие оценки, а значит — повысить рейтинг. Виктор Шурыгин подтвердил, что уровень рейтинга действительно важен для клиентов: часто они приходят в ресторан Taste It после того, как видят оценку 4,7.



У компаний с высоким рейтингом есть шанс получить награду «Хорошее место», что привлечет еще больше внимания клиентов. Такая отметка выдается владельцу бизнеса в виде знака в карточке компании, на сайте, а также наклейки на дверь.

