«Ну, просто здесь российские журналисты…» Захарова попросила грузинского репортера не задавать вопросы на английском

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Стокгольме накануне, 2 декабря, попросила журналистку из Грузии задавать ему вопросы не на английском, а на русском языке.



«Тамара, извините, пожалуйста, вы, когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — обратилась Захарова к сотруднице телеканала «Рустави 2» Тамаре Нуцубидзе, попытавшейся начать общение с Лавровым на английском.



«Это проблема?» — уточнила грузинский репортер.

