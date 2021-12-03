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«Ну, просто здесь российские журналисты…» Захарова попросила грузинского репортера не задавать вопросы на английском

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Стокгольме накануне, 2 декабря, попросила журналистку из Грузии задавать ему вопросы не на английском, а на русском языке.

«Тамара, извините, пожалуйста, вы, когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — обратилась Захарова к сотруднице телеканала «Рустави 2» Тамаре Нуцубидзе, попытавшейся начать общение с Лавровым на английском.

«Это проблема?» — уточнила грузинский репортер.

«Ну, просто здесь российские журналисты… Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», — отреагировала на это представительница МИД РФ.

Когда же Нуцубидзе стала настаивать, что хочет задать вопрос именно на английском, Захарова ответила: «В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?».

«Фонтанка» писала, что в четверг в Стокгольме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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