От «полицейских» корочек до фальшивых паспортов. В Петербурге задержали группу банковских мошенников

По версии следствия, злоумышленники тщательно выбирали успешную жертву. На первоначальном этапе с помощью поддельной доверенности они получали выписки по счетам бизнесмена. Затем изготовляли паспорт на его имя. После чего в салон сотовой связи с «документом» приходил человек, просивший перевыпустить сим-карту из-за пропажи телефона. «Утерянная» СИМ-карта тем временем блокировалась. Пока бизнесмен выяснял отношения с мобильным оператором, мошенники приходили с фальшивой доверенностью якобы от него в банк и просили о переводе денег со счетов предпринимателя на подконтрольные счета.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по делу о похищении на 7 млн рублей со счета предпринимателя и попытке украсть еще 3 задержаны четверо: трое петербуржцев в возрасте 35, 41 и 48 лет и 32-летняя жительница Всеволожского района области.

«Хитрость заключалась в том, что «липовые» счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владение телефонным номером потерпевшего позволял успешно проходить проверку контрольного звонка оператора финансового учреждения», - отмечают в главке.



Первый «блин» в июне этого года вышел у мошенников комом. Оператор банка, где были счета жертвы, и куда пришла 32-летняя участница группы, что-то заподозрила. Вместо перевода более 1 миллиона рублей она вызвали службу безопасности. Но «клиентка» успела сбежать.



К следующей жертве приступили месяц спустя. Злоумышленники пришли сразу аж в два банка, где были счета у бизнесмена. В одном из них попытка завладеть 1,7 млн провалилась, а вот во втором им удалось завладеть свыше 7,2 миллионами рублей.



После того, как потерпевший предприниматель обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».



После задержания подозреваемых в квартирах, которые они снимали, провели обыски. В одной нашли финансовую документацию, оттиски печатей, поддельные документы, в том числе и «удостоверения» силовых ведомств, а также средства связи.

