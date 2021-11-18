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«Производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка». Минсельхоз рапортует об увеличении сбора урожая

Сбор гречихи в России превысил 1 млн тонн, заявили в Минсельхозе

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Министерство сельского хозяйства заявляет, что урожай крупяных культур в 2021 году в России превышает показатели прошлого года, что «полностью покрывает потребности внутреннего рынка». В сообщении на официальном сайте ведомства Дмитрия Патрушева, которое опубликовано 18 ноября, отдельно подчёркиваются успехи в сборе гречихи.

«В частности, по состоянию на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит уровень 2020 года и в полном объёме обеспечит загрузку предприятий переработки», — говорит Минсельхоз.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Дмитрий ПатрушевФото: скриншот YouTube / Минсельхоз РФ
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В ведомстве уточнили, что гречку выращивают в 49 регионах страны, и в 2021 году посевные площади под культурой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га, «что позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов».

«В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ведёт планомерную работу, направленную на расширение посевных площадей, внедрение современных технологий, увеличение объёмов внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных семян», — добавили в министерстве.

Новость пришла на следующий день после того, как стало известно, что по итогам прошедшей недели гречка снова выбилась в лидеры по темпам роста цен. О росте цен на продукты, в том числе гречку, в 2021 году сообщалось неоднократно. В октябре российские производители предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20 % из-за роста стоимости сырья и упаковки.

На этом фоне Минсельхоз готовится закупать картофель, капусту и морковь в странах СНГ, так как оптовые цены у поставщиков в России на эти продукты за минувший год выросли на 40–70%.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства Дмитрий ПатрушевФото: скриншот YouTube / Минсельхоз РФ

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Комментарии (3)

Игорь Полетаев
А почему на пшеницу цены зашкаливают? Ваша греча это 0,01% в структуре питания. Может хватит свозить на порты зерно. Продукты подорожали на 20-25% за год.
ДуремарСПб.
Единоросы мелют что гречки полно,запасаемся,врут.
vader
Похоже, пора закупать...
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