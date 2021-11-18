Оптовые цены на картофель и капусту выросли на 70%. Морковь подорожала на 44%

Министерство сельского хозяйства и Минпромторг РФ планируют увеличить закупки овощей в странах СНГ из-за резкого роста оптовых цен у российских поставщиков. Об этом 18 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма заместителя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева — Оксаны Лут.



В Минсельхозе указывают, что оптовая цена картофеля у российских поставщиков по сравнению с 2020 годом выросла на 71,4 % , капусты — на 70 % , моркови — на 44 % , уточняет издание.

