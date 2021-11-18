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Оптовые цены на картофель и капусту выросли на 70%. Морковь подорожала на 44%

Минсельхоз предупреждает о росте оптовых цен на овощи

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Фото: скриншот YouTube / Минсельхоз УР
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Министерство сельского хозяйства и Минпромторг РФ планируют увеличить закупки овощей в странах СНГ из-за резкого роста оптовых цен у российских поставщиков. Об этом 18 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма заместителя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева — Оксаны Лут.

В Минсельхозе указывают, что оптовая цена картофеля у российских поставщиков по сравнению с 2020 годом выросла на 71,4 %, капусты — на 70 %, моркови — на 44 %, уточняет издание.

«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается»,— цитирует при этом издание сообщение Минсельхоза.

В ведомстве Патрушева утверждают, что собранного урожая хватит для обеспечения внутренних потребностей страны.

Резкий рост цен на овощи в России ещё летом комментировал президент России Владимир Путин, когда его спросили, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят в районе 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей. «Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция. Причин много, не буду объяснять», — сказал Путин в конце июня.

Рост цен спровоцировал очередную дискуссию о государственном регулировании цен на продукты в России. ФАС в июле рассказывала о необходимых для таких решений условиях. «Законы экономики не управляются революционным штыком», — отвечал тогда бизнес чиновникам. «Фонтанка» анализировала известные на тот момент причины роста цен. В августе ФАС приступила к проверкам ценообразования в торговых сетях.

В октябре в ООН сообщали, что в начале осени мировые цены на продовольствие выросли почти на 33 % в годовом исчислении, что в том числе связано с неурожаями.

17 ноября Росстат отчитался, что недельная инфляция в России ускорилась до 0,18 %. В лидеры подорожания выбилась гречка.

На этом фоне правительство готовится повысить минимальные цены на алкоголь.

Фото: скриншот YouTube / Минсельхоз УР

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Комментарии (7)

SERGEY111
Понятно - свою профнепригодность всегда прикрывают типа неурожаем , климатом , еще чем то .
***_555
Вывсёврёти. Включил тут росгосТВ, там правда: в Америке нищающее население обвалило рейтинг президента.
DimDimych
заходим на лидл дот де или призма дот фи и лицезреем "мировую тенденцию" - цены те же, что и два года назад, может на что-то выросли на пару процентов.
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