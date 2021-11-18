Оптовые цены на картофель и капусту выросли на 70%. Морковь подорожала на 44%

Министерство сельского хозяйства и Минпромторг РФ планируют увеличить закупки овощей в странах СНГ из-за резкого роста оптовых цен у российских поставщиков. Об этом 18 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма заместителя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева — Оксаны Лут.
В Минсельхозе указывают, что оптовая цена картофеля у российских поставщиков по сравнению с 2020 годом выросла на
«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано
В ведомстве Патрушева утверждают, что собранного урожая хватит для обеспечения внутренних потребностей страны.
Резкий рост цен на овощи в России ещё летом комментировал президент России Владимир Путин, когда его спросили, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят в районе 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей. «Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция. Причин много, не буду объяснять», — сказал Путин в конце июня.
Рост цен спровоцировал очередную дискуссию о государственном регулировании цен на продукты в России. ФАС в июле рассказывала о необходимых для таких решений условиях. «Законы экономики не управляются революционным штыком», — отвечал тогда бизнес чиновникам. «Фонтанка» анализировала известные на тот момент причины роста цен. В августе ФАС приступила к проверкам ценообразования в торговых сетях.
В октябре в ООН сообщали, что в начале осени мировые цены на продовольствие выросли почти на
17 ноября Росстат отчитался, что недельная инфляция в России ускорилась до
На этом фоне правительство готовится повысить минимальные цены на алкоголь.