Фото: Антон Белицкий/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Минэкономразвития дало оценку темпам подорожания потребительских товаров, о которых накануне отчитался Росстат. Если вкратце, виновата низкая база коронавирусного 2020 года: во время локдауна цены росли меньше, зато теперь ушли в отрыв. Свою лепту внесло также ослабление рубля, колебания на мировом рынке, плохие урожаи, открытие границ и туристический бум. Но потребителей просят потерпеть: инфляция уже начала «выдыхаться», по крайней мере фрукты-овощи вот-вот начнут дешеветь.

Как следует из ежемесячного доклада Росстата, в июне цены в России выросли по сравнению с маем на 0,69%. Для первого месяца лета это много: для сравнения — в июне 2020 года цены выросли к предыдущему месяцу на 0,22%, в июне 2019-го не изменились вовсе.



С начала 2021 года цены выросли на 4,19%, а по сравнению с июнем 2020 года и вовсе на 6,5%. Это максимальный показатель с августа 2016 года, подчеркивали в Росстате. Для сравнения — в 2020 году с января по июнь инфляция составила 2,63%, июньская инфляция в годовом выражении — 3,21%. То есть в 2021 году темпы роста цен разогнались по сравнению с прошлым годом в два раза.



Фото: Росстат Поделиться Поделиться







В начале июля инфляция даже не думает замедляться. За неделю с 29 июня по 5 июля рост цен ускорился по сравнению с предыдущей неделей в два раза — до 0,46%.

Морковь по курсу евро

Заметный вклад в июньское подорожание внесли продовольственные товары. В частности, стоимость плодоовощной продукции росла повышенными темпами, признают в МЭР. Рекордсменом стал борщевой набор. Картофель в июне вырос в цене на 20,3%, морковь на 37%, свекла на 58,4%, капуста на 14,3%. С начала года по 5 июля морковь подорожала в 2,5 раза, картофель на 91%, капуста на 81%, лук — на 38%.



Фото: Росстат Поделиться Поделиться







Такой рывок уже пришлось комментировать президенту. На прямой линии Владимира Путина спросили, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят 70 рублей, а морковь из соседних областей — 110 рублей. «Рост цен на продовольствие — это мировая тенденция», — сказал он. Говоря о ценах на картофель и морковь, глава РФ отметил, что их тоже завозят из-за границы. Еще одной из причин президент назвал неурожай.



Минэкономразвития видит также причину в «низких сборах отдельных овощей» в прошлом году. Вывод чиновников подтверждают и розничные сети. «Нового урожая нет, а старые запасы кончились. Свекла в феврале стоила 20 рублей, сейчас 120, моркови вообще нет как таковой», — прокомментировал «Фонтанке» совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

Но новый урожай уже близко, и цены понемногу начали падать. За последнюю неделю фрукты-овощи подешевели на 1,4%. Правда, другие продовольственные товары продолжили дорожать — на 0,1% с 29 июня по 5 июля.

Сахар и подсолнечное масло в основном уже отыграли подорожание: по сравнению с июнем прошлого года цены на них выросли на 44% и 21% соответственно. Только в июне стоимость повысилась на 0,8% и 0,5%. Ретейлеры договорились с поставщиками о заморозке цен. Однако, как сообщала «Фонтанка», в оптовом звене удешевления не наблюдается, и в качестве сырья они уже начали давить на другие категории продукции — например, майонез и кондитерские изделия.

Заметно добавили в цене за последний год и мясные продукты. Например, курица — на 18%, свинина на 11%, баранина на 15%, говядина на 8%. Только в июне курица подорожала на 0,05%, свинина — 0,9%, говядина — 0,6%, баранина — почти 2%. Но в Минэкономразвития видят «нормализацию темпов роста». То есть в июне цены продолжили расти, но не так быстро, как раньше.



По словам участников рынка, основной вклад в подорожание внесли корма: из-за роста стоимости зерна они подорожали более чем на 10%. Второй фактор — это увеличение цен на металл, из-за которых выросла стоимость оборудования и техники, комментирует президент Ассоциации сельскохозяйственных работников Ленинградской области Михаил Шконда.

Рубль слабеет, цены растут

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,68% по сравнению с маем. В годовом выражении рост цен составил 7%. Свой вклад внесло ослабление рубля, так как дорожали товары с высокой импортной составляющей, отмечают в Минэке. Среди них, в первую очередь, строительные материалы (+6,75% по сравнению с маем), сигареты (+2%), автомобили (+1,3%), бытовая химия (+0,7%). Бензин в июне подорожал на 0,6%, но это обусловлено сезонным фактором.



Фото: Росстат Поделиться Поделиться







За год, по данным Росстата, ДСП подорожали на 19%, доски — на 16%, металлочерепица — на 12%, моющие и чистящие средства — на 6,5%. Также по сравнению с июнем 2020 года заметно выросли в цене бензин (+6%) и медикаменты (+6,2%).



Но в июле цены и вовсе ушли в отрыв. Только за последнюю неделю отечественные авто подорожали на 2,4%, импортные на 0,5%, стройматериалы на 6,8%, сигареты на 1%, телевизоры — на 0,5%, шампуни — на 0,4%. То есть недельная инфляция по некоторым категориям оказалась сопоставимой с показателями за целый месяц.

Цены на автомобили помимо собственно ослабления рубля дополнительно разгоняет также подорожание сырья и металлов, а также дефицит электронных комплектующих.

Съездил в отпуск, разогнал инфляцию

В секторе услуг инфляция ускорилась в июне до 0,76% (в мае месячный прирост был 0,44%). Разгон произошел из-за сезонного подорожания железнодорожных и авиабилетов, санаторно-оздоровительных услуг, туров на зарубежные курорты. Дополнительно наложился ажиотаж из-за открытия границ. Ранее «Фонтанка» сообщала, что стоимость поездки в страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, отнюдь не гуманна. На переполненных российских курортах тоже наблюдался «динамический рост цен». Средняя стоимость туров в Турцию в июне увеличилась на 38,9% по сравнению с маем. В целом цены на услуги зарубежного туризма в июне увеличились на 5,37%. По данным участников рынка, с начала года стоимость зарубежных туров выросла на 10–90% в зависимости от направлений.



Фото: Росстат Поделиться Поделиться







В годовом выражении рост пока не настолько большой, как в категории товаров, — 3,95%. Зато в начале июля наметилось резкое ускорение: за последнюю неделю (29 июня — 5 июля) цены подскочили, тогда как неделей ранее они упали на 0,2%. В Минэке называют такой скачок «техническим». Для повышения качества оценки была изменена «корзина» для еженедельного наблюдения. В частности, вместо поездки в Китай, который все равно закрыт для российских туристов, туда добавили поездку в Турцию. Кроме того, в июле традиционно выросли тарифы на ЖКХ.

Вдох-выдох

Скачок цен побудил Минэкономразвития ухудшить прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5% с апрельских 4,3%. Однако, по мнению чиновников, инфляция уже «начинает выдыхаться». «Это последний всплеск, который мы видим», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Но бизнес придерживается иного мнения. Так, цены на молоко могут повыситься более чем на 18%, во всяком случае в опте. Из-за аномально жаркой погоды животноводам не хватает корма. Свой вклад может внести и обязательная маркировка товаров. Удорожание логистики, упаковки и рост цен на идущую в переработку рыбу может привести к подорожанию консервов и пресервов на 5–15%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.



«Борщевой набор» пока тоже не думает дешеветь: из-за засухи в сельскохозяйственных регионах РФ дефицит сохраняется, а импорт дорожает из-за курсовой разницы, комментирует Михаил Шконда. В петербургских магазинах местный урожай подоспеет ближе к осени. Но пока прогнозы давать рано. «Если дожди пойдут, не потеряем в урожайности, но если жара продлится еще недели 2–3, могут возникнуть предпосылки к меньшему урожаю», — говорит он. Зато заготовка корма для животных прошла успешно и зерно перестало дорожать, а значит, во всяком случае по мясу, рост цен должен замедлиться.

Мировые рынки пока тоже не дают расслабиться. С одной стороны, индекс продовольственных цен в мире в июне снизился впервые после непрерывного роста в течение года. Но в начале июля цены на продовольствие опять пошли в рост. Виновато ухудшение прогнозов Минсельхоза США по сое, пшенице и сахарному тростнику, говорят в Минэке. Растут цены и на удобрения.

Риски дальнейшего подорожания металлопродукции тоже сохраняются, а значит, во второй половине года рост цен на машины продолжится. Из-за высокой доли импортных субстанций будут дальше дорожать и лекарства.

Предпосылок для удешевления турпутевок пока нет. Авиасообщение с зарубежными курортами пока остается ограниченным, а туроператорам еще нужно отправлять тех, кто не смог улететь в прошлом году из-за пандемии.

Но во второй половине года могут начать дорожать и другие услуги. Например, на 15–20% могут поднять цены салоны красоты, говорит омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. «С 1 апреля поставщики увеличили цены на 15–20%, но для потребителя цены пока не менялись. Но пока все боятся повысить, так как падает платежеспособность населения. Сдерживать цены позволяет снижение цен на дезинфекцию и маски. Но подорожание неизбежно — вопрос только, когда это произойдет — с сентября или ближе к Новому году», — пояснила она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

