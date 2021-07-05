Россиян предупредили о грядущем подорожании лекарств

По итогам текущего года лекарственные препараты в России подорожают как минимум на 8 % , превысив, таким образом, уровень инфляции.



Как сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков Промсвязьбанка, стоимость лекарств увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок России, несмотря на активную политику импортозамещения.



Эксперты подчеркивают, что всё это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов, так как производителям станет невыгодно их выпускать из-за роста издержек на субстанции.

