Россиян предупредили о грядущем подорожании лекарств

По итогам текущего года лекарственные препараты в России подорожают как минимум на
Как сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков Промсвязьбанка, стоимость лекарств увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок России, несмотря на активную политику импортозамещения.
Эксперты подчеркивают, что всё это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов, так как производителям станет невыгодно их выпускать из-за роста издержек на субстанции.
Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда цены на лекарства, по информации Росстата, выросли на
Согласно расчетам властей, темпы инфляции в 2021 году составят около
Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ продлило упрощённый порядок маркировки лекарств до 1 февраля 2022 года.