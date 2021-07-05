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Россиян предупредили о грядущем подорожании лекарств

Лекарства в России могут подорожать на 8%

По итогам текущего года лекарственные препараты в России подорожают как минимум на 8 %, превысив, таким образом, уровень инфляции.

Как сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков Промсвязьбанка, стоимость лекарств увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок России, несмотря на активную политику импортозамещения.

Эксперты подчеркивают, что всё это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов, так как производителям станет невыгодно их выпускать из-за роста издержек на субстанции.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда цены на лекарства, по информации Росстата, выросли на 9,8 % при подъеме потребительских цен на 4,9 %.

Согласно расчетам властей, темпы инфляции в 2021 году составят около 5 %, говорится в исследовании.

Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ продлило упрощённый порядок маркировки лекарств до 1 февраля 2022 года.

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Комментарии (20)

***_555
Мировая тенденция (с)сами-знаете-кто
Rovesnik_Kommunizma
Одной из причин вакцинации от ковида в первых рядах было опасение, что при запуске в массовое производство импортные компоненты начнут заменять отечественными аналогами с непредсказуемой побочкой.
260843741
Давно пора сделать фиксированными цены на лекарства. Или делать производство недорогих средств государственным. А наживаются пусть на бадах.
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