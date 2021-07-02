Правительство продлило упрощённый порядок маркировки лекарств до 1 февраля 2022 года

Из-за сложной эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на лекарства правительство РФ приняло решение продлить упрощённый порядок маркировки лекарств ещё на 7 месяцев, до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Как сообщает официальный сайт кабмина, по упрощённому порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Таким образом, получатели партий лекарств не зависят от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков. Это повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии, отмечают в правительстве РФ.



В то же время, согласно постановлению, с 1 июля упрощённый порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортёры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает, подчеркнули в кабмине.

