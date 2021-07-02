Что нас ждет в июле: коммуналка подорожает, льготная ипотека останется (но денег будет меньше)

Льготная ипотека останется, но повысится ставка и уменьшится размер кредита Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться







Второй месяц лета в России начинается с не самого приятного повышения коммунальных тарифов и перемен в выплате пенсий (теперь только на карту «Мир»). Зато вводятся новые пособия для родителей и будущих родителей, льготная ипотека сначала кончится, но снова начнется. Теперь обо всём этом поподробнее. Новое пособие для беременных Эту выплату анонсировал Владимир Путин еще во время апрельского послания Федеральному собранию. С 1 июля ежемесячные пособия положены беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Под таковой власти подразумевают период, когда доход семьи ниже прожиточного минимума. Еще одно условие для получения пособия: на учет по беременности нужно встать не позднее 12 недель срока.

Выплачивать пособия будет Пенсионный фонд начиная с 6-й недели беременности и до самых родов. Пособие составит 50 % от прожиточного минимума. В регионах ПМ отличается, но в среднем по стране составит 6 351 рубль . И пособия на детей для родителей-одиночек

Это пособие будет выплачиваться на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполных семьях, где доход не превышает прожиточный минимум. Неполной семья считается, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает. Если в семье несколько детей, выплата положена каждому ребенку. Подать заявление на пособие можно через сайт госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.

Пенсии — наличкой или на «Мир»



Пока не заведете карту «Мир», соцвыплаты будут копиться на специальном счете в банке Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться







Это правило очень долго откладывали из-за пандемии, но сегодня оно наконец начинает работать: социальные выплаты отныне будут перечисляться только на карту «Мир». Для тех, кто не хочет получать карту национальной платежной системы, остается возможность получать выплаты наличными на «Почте России» или через банковский счет без привязанной карты.



Новые правила распространяются на следующие выплаты:

пенсии и федеральные социальные доплаты к ней;

единовременные и срочные выплаты средств пенсионных накоплений;

компенсации по уходу за нетрудоспособными гражданами;

ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы;

ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребенка. Если карты к 1 июля не будет, то соцвыплаты сохранятся — банк автоматически откроет счет, деньги с которого можно получить наличными.

Получить карту «Мир» можно почти в любом банке, затем ее реквизиты нужно направить в Пенсионный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или на «Госуслугах».

Временная регистрация за один день

С 1 июля зарегистрироваться по месту пребывания можно в любом органе регистрационного учета. Или подать заявление через «Госуслуги», при этом собственник квартиры получит уведомление о временной регистрации.

Получить регистрацию можно уже на следующий день после подачи заявления. Ранее срок составлял три рабочих дня.



Коммуналка дорожает

Верная примета лета в России — увеличение тарифов ЖКХ. В этом году тарифы вырастут на 3,2–6,5 % в зависимости от региона. Список регионов и их индексы тарифов можно посмотреть здесь. Повышение касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

Тарифы на коммуналку индексируются ежегодно, чтобы коммунальные предприятия не становились убыточными и могли обслуживать инфраструктуру.

Переболевшие ковидом пойдут на диспансеризацию



Переболевшим коронавирусом проверят легкие и сосуды, чтобы исключить осложнения Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться







С 1 июля россияне, которые переболели COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию. Врачи уже выяснили, что вирус оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Предполагается, что новая программа позволит быстрее выявить это влияние и быстро восстановить здоровье переболевших.

Диспансеризация будет состоять из нескольких этапов. На первом врачи проведут семь исследований (наполнение крови кислородом, тест на обнаружение признаков тромбообразования и другие), чтобы определить признаки развития хронических заболеваний. На втором этапе будут проведены дополнительные обследования для уточнения диагноза (компьютерная томография легких, эхокардиография и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). Далее, если необходимо, пациента направят на лечение.



В первую очередь приглашать на диспансеризацию будут тех, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме. Людям позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены, или же им придет оповещение по СМС, электронной почте или на «Госуслугах».

Список медучреждений, где можно пройти обследование, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на «Госуслугах».

Льготная ипотека заканчивается, но ее продлят

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5 % годовых завершается 1 июля. Но во время ПМЭФ-2021 Владимир Путин заявил, что резко сворачивать программу нельзя, и поручил продлить ее еще на год, но с другими условиями. Ставку повысят до 7 % , а максимальный размер кредита сократят до 3 миллионов рублей (раньше было 6 миллионов рублей).

Разработка нового проекта льготной ипотеки поручена Кабинету министров. Когда проект примут, мы обязательно расскажем все подробности.

В Сочи пустят только с тестом Новость-напоминалка для тех, кто собирается в отпуск на отечественные курорты: с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты Краснодарского края примут постояльцев с отрицательным тестом на коронавирус. Результаты необходимо получить за 48 часов до заселения, если есть сертификат о вакцинации, теста не надо. Если нет ни того, ни другого — гостям откажут. С 1 августа заселять будут только туристов, прошедших полный курс вакцинации. Подробнее о правилах читайте здесь.

Что еще произойдет

И еще несколько важных нововведений одной строкой. 5 июля в Петербурге начнется повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции ранее. (Подробнее о правилах - здесь);



социальной рекламы в Интернете станет больше — она должна составлять до 5 % рекламных площадей на сайтах или времени. Подобные нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах;

рекламных площадей на сайтах или времени. Подобные нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах; на горячей линии «Госуслуг» ( 8 800 100–7010 ) теперь можно узнать о положенных вам льготах;

) теперь можно узнать о положенных вам льготах; госслужащим запретили иметь двойное гражданство. Под это правило попадают государственные и муниципальные чиновники, военнослужащие ВС РФ, Росгвардии, ФСБ, служб внешней разведки, военной прокуратуры и СК, сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и ФСИН, послы, руководители Центробанка, аудиторы Счетной палаты, губернаторы и региональные депутаты;

участвовать в публичных слушаниях можно теперь онлайн;

дальневосточный гектар можно получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. В первые полгода такая возможность будет только у жителей этих регионов, а с 1 февраля 2022 года — у всех остальных.