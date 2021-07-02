С 1 июля можно подать заявление на пособие для одиноких родителей. Кто его получит?

Тут всё сложно. Во-первых, недвижимость: семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека признают нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры, причем в каждом регионе метраж квартиры отличается. В среднем по стране — до 24 кв. м квартиры или до 40 кв. м жилого дома на члена семьи. В расчет не берутся доли менее 1/3 жилья, помещения, непригодные для проживания или предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки.



— Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, — сообщили в Минтруде.



К таким заболеваниям относятся, например, туберкулез с бактериовыделением, некоторые психические расстройства при тяжелом течении, абсцесс легкого и ряд других диагнозов.



Учитываются не только жилые помещения, но и земля: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток в городах или одного гектара в сельских поселениях. Если земля получена в рамках соцподдержки или это дальневосточный гектар, то ее в расчет не берут. Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два — для многодетных и родителей ребенка-инвалида).



Автомобили, мотоциклы и прочее движимое имущество тоже пересчитывают: семья будет признана нуждающейся, если в ней есть один автомобиль. Если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность, то автомобилей может быть два. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее 250 л. с. , а сам он моложе пяти лет. Исключение — если в семье четверо детей, а в машине более 5 мест . Также в собственности может быть один мотоцикл (два — если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность).



Самоходной техники (сюда относятся трактора, комбайны и т. д. ) может быть не больше одной штуки младше 5 лет . Та же история с катерами и моторными лодками. Техника старше 5 лет не учитывается, сколько бы ее ни было.

