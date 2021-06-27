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Путин продлил действие льготной ипотеки для семей с детьми

Льготная ипотека на сумму до 12 млн рублей под 6% продлена на год. Теперь программой могут воспользоваться граждане России, у которых начиная с 2018 года в семье родился хотя бы один ребенок.

Соответствующее поручение опубликовано 27 июня, о намерении продлить программу президент сообщил на Петербургском экономическом форуме.

Программа была запущена в апреле первого пандемийного года. Она действует на покупку первого жилья, ипотечный лимит для обеих столиц, Подмосковья и Ленобласти — 12 млн, в остальных регионах в два раза меньше. Ставка шесть процентов. Если раньше воспользоваться льготой могли семьи с двумя и более детьми, то теперь она доступна и для родителей одного ребенка.

Также продлена программа льготной ипотеки на новостройки. Теперь дают максимум три миллиона во всех регионах под ставку 7%.

За прошлый год российские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн на сумму 4,3 триллиона рублей. Как обращала внимание Счетная палата, спрос привел к удорожанию жилья. В некоторых регионах — на 18%.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Льготная ипотека не для тех, кто покупает. Выгода от нее, в первую очередь, застройщикам и посредникам. Повышается цена от этой псевдо-льготы. Тот, кто ее придумал, не изучал Карла нашего Маркса.
262224921
Горжусь россиянами, отважные . В последнюю пятилетку рожать , да ещё брать президентскую ипотеку под 6% это очень сильно 💪💪💪.
doorbal_
это не льготная ипотека, это дискриминация семей с детьми родившимися до 2018 года и откровенная поддержка строительства, потому что ипотека распространяется только на первичное жильё.
Президентское жульё - недоступное жильё!
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