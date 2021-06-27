Путин продлил действие льготной ипотеки для семей с детьми

Льготная ипотека на сумму до 12 млн рублей под 6% продлена на год. Теперь программой могут воспользоваться граждане России, у которых начиная с 2018 года в семье родился хотя бы один ребенок.

Соответствующее поручение опубликовано 27 июня, о намерении продлить программу президент сообщил на Петербургском экономическом форуме.

Программа была запущена в апреле первого пандемийного года. Она действует на покупку первого жилья, ипотечный лимит для обеих столиц, Подмосковья и Ленобласти — 12 млн, в остальных регионах в два раза меньше. Ставка шесть процентов. Если раньше воспользоваться льготой могли семьи с двумя и более детьми, то теперь она доступна и для родителей одного ребенка.