Господдержка ипотеки привела к росту цен на жилье, выяснили в Счетной палате

Государственная поддержка строительной отрасли и льготная ипотека привели к росту цен на квартиры в некоторых регионах. Кредитов дают много, а строят медленно.
К таким выводам пришла Счетная палата и отчиталась о них 16 июня. Речь идет о росте цен на 2 процентов в 2020 году относительно 2019-ого. Из-за доступной ипотеки спрос на жилье рос, а покупать было нечего. В пример приводится Дальний Восток, где действуют сразу четыре ипотечные программы, а наращивание обьемов строительства составило только 8,3 процента. Как итог — цены подскочили на 18%.
Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года стал рекордным за все годы существования рынка ипотеки — выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.
В Минстрое отметили, что рост цен спровоцирован не только возросшим спросом, но и подорожанием стоимости материалов, а также дефицитом рабочей силы из-за пандемии.