Господдержка ипотеки привела к росту цен на жилье, выяснили в Счетной палате

Государственная поддержка строительной отрасли и льготная ипотека привели к росту цен на квартиры в некоторых регионах. Кредитов дают много, а строят медленно.

К таким выводам пришла Счетная палата и отчиталась о них 16 июня. Речь идет о росте цен на 2 процентов в 2020 году относительно 2019-ого. Из-за доступной ипотеки спрос на жилье рос, а покупать было нечего. В пример приводится Дальний Восток, где действуют сразу четыре ипотечные программы, а наращивание обьемов строительства составило только 8,3 процента. Как итог — цены подскочили на 18%.