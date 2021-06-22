«Вернули нам берег турецкий». Во сколько обойдется альтернатива затопленному Крыму и переполненному Сочи

Фото: Ирэн Майорова/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Решение о возобновлении полетов коронавирусный оперштаб принял сразу после заявления Ростуризма о перегруженных российских курортах и взлетевших до неба ценах. Но вопреки ожиданиям, россияне не бросились в спешном порядке менять Черное море на Эгейское и Средиземное. Туроператоры фиксируют крайне немногочисленные запросы на перебронирование туров по России (пляжный отдых) на отдых в Турции. Реальных перебронирований и вовсе единицы, сообщили 22 июня в Ассоциации туроператоров России.

Туристов можно понять. Пока стоимость билетов на заграничные путешествия позволяет отправиться разве что за границу разумного. Перевозчики неофициально советуют подождать: разрешение оперштаба не равно возобновлению сообщения и после перехода в статус регулярных рейсы могут подешеветь — хотя бы немного. Другая альтернатива — на свой страх и риск бронировать места в грузопассажирских чартерах.



Турция

С 22 июня регулярные и чартерные рейсы могут летать в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы и других крупных городов, включая Петербург. Но пока перевозчики еще формируют свою полетную программу. Так, 22 июня из Северной столицы заявлен один вылет в Стамбул от Turkish airlines, а также три рейса в Анталью — от «России», Azur air и «Северного ветра» (последний указан на табло в статусе «задержан»).

Выполнение рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга подтвердили пять авиакомпаний, рассказали в управляющей Пулково компании ВВСС. Пока речь о чартерах от AZUR AIR, «Северного ветра» и «России» в кооперации с «Библиоглобусом», к ним готова присоединиться Royal Flight. Turkish Airlines и «Северный ветер» с 1 июля начнут выполнять регулярные рейсы в Стамбул.

Расширение маршрутной сети пока не сильно сбило цены на авиаперелеты. Так, прямой рейс Turkish airlines из Петербурга в Анталью 22 июня стоит от 41 тысячи рублей в один конец (с пересадкой в Стамбуле). Прямой рейс на популярный курорт из Северной столицы за 23 тысячи рублей удалось найти в расписании начиная с 1 июля.



«Аэрофлот» предлагает добираться до Антальи с пересадкой в Москве с 24 июня за 27,7 тысячи рублей. С 1 июля из Петербурга заявлено по два прямых рейса в день от авиакомпании «Россия». Стоимость от 14 тысяч рублей. «Победа» готова доставить петербуржцев в Анталью с пересадкой в Москве с 25 июня за 14–18 тысяч рублей в одну сторону.

В Бодрум или Даламан можно будет улететь только через Москву. Цена билетов у «Аэрофлота» на 25 июня — 15 тысяч рублей и 22,4 тысячи рублей соответственно. Но у жителей Петербурга всегда есть альтернатива — Turkish airlines с пересадкой в Стамбуле или Анталье.

Виза для въезда в Турцию не нужна. Для подтверждения антиковидного статуса можно предоставить справку о вакцинации «Спутником V» (вторая доза должна быть получена не позднее чем за 14 дней до въезда), отрицательный ПЦР-тест (сданный не ранее чем за 72 часа до въезда), экспресс-тест на антигены (проведенный не ранее чем за 48 часов до въезда), справка о перенесенном заболевании от органов здравоохранения (но форма пока неясна). Также перед поездкой нужно заполнить форму и получить персональный HES-код.



Греция

Рейсы в Грецию с 28 июня смогут выполняться не только в Афины, но и в Салоники, Ираклион, на Родос, Корфу, в Араксос, Закинтос. Прямых рейсов из Петербурга в разрешении оперштаба не заявлено, что, впрочем, не исключает грузопассажирских чартеров.

Пока самостоятельное путешествие в Грецию нельзя назвать бюджетным. Перелет на Родос из Петербурга Аэрофлотом и Olympic Airlines (пересадки в Москве и Афинах) с 29 июня стоит от 33 тысяч рублей в одну сторону. S7 предлагает добраться до Родоса с пересадкой в Москве за 40 тысяч рублей с 1 июля.

Для путешествия в Грецию понадобится виза (действующий шенген подойдет). Правила коронавирусной безопасности примерно такие же, как в Турции. Для въезда надо предоставить справку о вакцинации (подойдет «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», вторая доза должна быть получена не позднее чем за 14 дней до въезда), отрицательный ПЦР-тест (сданный не ранее чем за 72 часа до въезда) или экспресс-тест на антигены (проведенный не ранее чем за 48 часов до въезда). Альтернативой может быть справка о перенесенном заболевании (положительный результат ПЦР-теста или справка из больницы со сроком от 2 до 9 месяцев с даты заболевания). Также перед поездкой нужно заполнить форму https://travel.gov.gr/#/ и получить QR-код.



Кипр

Оперштаб разрешил из Москвы 4 рейса в неделю в Ларнаку и 3 из Москвы в Пафос. Из других аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, борты по этим направлениям будут летать с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

S7 пока предлагает билеты из Петербурга в Ларнаку и в Пафос только с пересадкой в Москве. Но цены отличаются в полтора раза. Путешествие в один конец в Ларнаку обойдется от 28 тысяч рублей, в Пафос от 48 тысяч рублей. У «Аэрофлота» цены тоже отнюдь не гуманны. Прямой перелет Петербург — Ларнака 29 июня обойдется в 57 тысяч рублей только в одну сторону. Через Москву на 10 тысяч рублей дешевле.

Зато «Уральские авиалинии» предлагают рейс из Северной столицы в Ларнаку 30 июня всего от 15 тысяч рублей. В начале июля цены колеблются в диапазоне 15–30 тысяч рублей. Имеют ли они статус регулярных, не указано.

Кипрская провиза оформляется онлайн. Для въезда нужно или предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V», или пройти два ПЦР-теста на COVID-19: первый за 72 часа до вылета (его результат должен быть загружен на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy); второй — по прилете (оплата за счет собственных средств).



Хорватия

На данный момент статус регулярных имеют только рейсы Москва — Загреб. С 28 июня дополнительно вводятся маршруты Москва — Сплит, Москва — Дубровник, Москва — Пула с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

S7, который раньше выполнял по этим направлениям грузопассажирские рейсы, предлагает отправиться в Пулу через Москву за 28,6 тысячи рублей, в Сплит — за 21,8 тысячи рублей.

«Аэрофлот» продает билеты в Пулу через Москву на 28 июня за 19,8 тысячи рублей, но уже 29-го цена поднимается до 68,5 тысячи рублей. Перелет в Дубровник стоит от 25 до 53,8 тысячи рублей в зависимости от дня недели. Примерно в таком же диапазоне остаются цены на путешествие до Загреба, от которого еще предстоит добраться до побережья.

Для поездки понадобится хорватская или шенгенская виза. Страна пускает туристов, привитых «Спутником V». Тем, кто не вакцинирован, нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Болгария

Прямых рейсов в Болгарию из Петербурга оперштаб не разрешил, но зато из Москвы летать в Софию, Варну и Бургас можно четыре раза в неделю.



Цены можно смело назвать заградительными. «Аэрофлот» предлагает перелеты в Бургас с пересадкой в Москве на 9 июля. Эконом-класса уже не осталась. Бизнес-класс обойдется в 188 тысяч рублей. Куда гуманнее расценки у Turkish airlines. Билет в Варну через Стамбул на 1 июля стоит 27,6 тысячи рублей.

Для путешествия в Болгарию нужна болгарская или шенгенская виза. Понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или справка с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда в Болгарию. Вакцинированным «Спутником V» туристам тест не нужен.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

