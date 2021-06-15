FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Черноморское побережье России «максимально загружено». Отдыхающих ждет «перегрев рынка и динамический рост цен»

Ростуризм зафиксировал перегруженность черноморского побережья

Глава Федерального агентства по туризму констатировала, что из-за закрытых границ россияне массово отправились на российские курорты.

«Все черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», — цитирует 15 июня «Интерфакс» Зарину Догузову.

По ее словам, закрытие международного авиасообщения из-за пандемии привело к тому, что на российских курортах спрос превышает предложение. При этом она отметила нехватку на юге «качественных, современных отелей».

«Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — констатировала Догузова.

Глава Ростуризма считает, что российским курортам до 2024 года необходимо создать не менее 20 тысяч номеров для отдыхающих.

Российские туроператоры призвали открыть массовые зарубежные направления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Агроном аэродрома
"динамический рост цен" - скорее уж "динамичный"..
hal9000
Бесполезно...если не пускают иностранцев наши там все загадят..либо вводить охрану аля "туда нельзя сюда нельзя никуда нельзя"..наши только при иностранцах ведут себе как люди..а так лучше туда не ехать..там сейчас что то такое смесь борделя с скотофермой...)
alexadmin
А все из-за того, что Константинополь профукали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний