Черноморское побережье России «максимально загружено». Отдыхающих ждет «перегрев рынка и динамический рост цен»

«Все черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», — цитирует 15 июня «Интерфакс» Зарину Догузову.



По ее словам, закрытие международного авиасообщения из-за пандемии привело к тому, что на российских курортах спрос превышает предложение. При этом она отметила нехватку на юге «качественных, современных отелей».



«Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — констатировала Догузова.



Глава Ростуризма считает, что российским курортам до 2024 года необходимо создать не менее 20 тысяч номеров для отдыхающих.

