"«Закрытие Турции стало ударом». Российские туроператоры просят открыть массовые зарубежные направления"

«Практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. <...> Возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан», — сообщается 10 июня в письме АТОР .

Игроки рынка указывают, что российские туристы сейчас могут поехать в 21 страну, однако лишь на половину из них существует «относительно массовый спрос». Россиянам доступны менее 10% предложений по турам от объемов доковидного 2019-го. «Ведь ситуация в «закрытых» сегодня странах выглядит лучше, чем в «открытых» странах, куда сейчас летают российские туристы», — сетуют в ассоциации.



В письме указывается, что свои условия для въезда россиян уже объявили Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис. Туроператоры также полагают, что возобновление зарубежного туризма увеличит темпы вакцинации внутри РФ.

