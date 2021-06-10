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«Закрытие Турции стало ударом». Российские туроператоры просят открыть массовые зарубежные направления

Ассоциация туроператоров попросила оперштаб расширить список доступных для российских туристов стран.

«Практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. <...> Возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан», — сообщается 10 июня в письме АТОР.

Игроки рынка указывают, что российские туристы сейчас могут поехать в 21 страну, однако лишь на половину из них существует «относительно массовый спрос». Россиянам доступны менее 10% предложений по турам от объемов доковидного 2019-го. «Ведь ситуация в «закрытых» сегодня странах выглядит лучше, чем в «открытых» странах, куда сейчас летают российские туристы», — сетуют в ассоциации.

В письме указывается, что свои условия для въезда россиян уже объявили Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис. Туроператоры также полагают, что возобновление зарубежного туризма увеличит темпы вакцинации внутри РФ.

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Комментарии (8)

260602101
а разве Крым не может ВСЕХ желающих принять ?
Михаил Петров-Водкин
Турпром считает, что Турция может быть закрыта навсегда из-за планов Путина

Турпром заявил о новом назревающем политическом конфликте между Россией и Турцией.
Политическая позиция Турции делает ее непривлекательной для сотрудничества, она может прекратить свое существование в качестве туристического направления. Ведение такой политики может сделать ее вне доступа для туристов из России.

Фактором, который может стать основой конфликтной ситуации, является позиция Турции по отношению к Сирии: Анкара захватила северную часть сирийской территории.
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"«Закрытие Турции стало ударом». Российские туроператоры просят открыть массовые зарубежные направления"
в больницы и на кладбища.
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