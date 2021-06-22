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Из Пулково возобновились полеты в Турцию. Пока на курорты повезут только чартеры

В Пулково рассказали, какие авиакомпании будут летать из Петербурга в Стамбул и Анталью

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное в апреле. Выполнение рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга подтвердили пять авиакомпаний, сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково.

C 22 июня авиакомпания AZUR AIR открыла ежедневные чартерные рейсы в Анталью. Также с сегодняшнего дня ряд чартерных рейсов в Анталью запустила авиакомпания Nordwind Airlines.

Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус» запланировала выполнение нескольких рейсов в неделю в Анталью по дням. На данный момент определены вылеты 22, 24 и 26 июня.

23 июня к чартерной программе из Пулково в Анталью присоединится авиакомпания Royal Flight. Открытие регулярных рейсов в Стамбул планируется после 1 июля авиакомпаниями Turkish Airlines и Nordwind Airlines.

Билеты на рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга на сегодняшний день можно приобрести в рамках турпакетов. В расписании рейсов возможны корректировки.

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Комментарии (3)

Gorki
Я так понял эпидемиологическая обстановка в городе улучшилось.
Агроном аэродрома
А через пять дней обратно повезут борта мэчээс. :)
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