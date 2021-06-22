Из Пулково возобновились полеты в Турцию. Пока на курорты повезут только чартеры

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное в апреле. Выполнение рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга подтвердили пять авиакомпаний, сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей Пулково.



C 22 июня авиакомпания AZUR AIR открыла ежедневные чартерные рейсы в Анталью. Также с сегодняшнего дня ряд чартерных рейсов в Анталью запустила авиакомпания Nordwind Airlines.



Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус» запланировала выполнение нескольких рейсов в неделю в Анталью по дням. На данный момент определены вылеты 22, 24 и 26 июня.

