Продовольственная организация ООН: Мировые цены на продукты снизились впервые за год

Как сообщает 8 июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), в июне индекс цен на продовольственные товары составил 124,6 пункта, что на 2,5% ниже майского показателя. Снижение произошло после 12 месяцев неуклонного роста, однако июньский показатель все еще на 33,9% выше уровня аналогичного месяца прошлого года. Подвижки объясняют снижением цен на растительные масла, зерновые, в меньшей степени, молочную продукцию, которое «с лихвой перекрыло» подорожание мяса и сахара.

Индекс продовольственных цен в мире снизился впервые после непрерывного роста в течение года. Это объясняют падением цен на растительное масло и зерновые, при этом мясо и сахар продолжили дорожать.

Индекс продовольственных цен ФАО используется для отслеживания мировых цен на наиболее ходовые продукты. Так, индекс растительных масел упал на 9,8% к маю, до 157,5 пункта — самого низкого значения за последние четыре месяца. Это главным образом объясняется снижением мировых цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.



Индекс цен на зерновые снизился на 2,6% к маю и составил 129,4 пункта. Мировые цены на кукурузу упали на 5% вслед за ценами в Аргентине вследствие нового урожая. Цены на пшеницу снизились на 0,8%. Снижение индекса цен на молочную продукцию на 1%, до 119,9 пункта, больше всего отразилось на сливочном масле, что в ФАО объясняют резким сокращением импортного спроса и увеличением запасов, особенно в Европе.



При этом индекс цен на сахар в июне увеличился на 0,9% к предыдущему месяцу, он растет уже три месяца подряд. Эксперты организации связывают очередной рост показателя с неопределенностью относительно последствий непогоды для урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. Индекс цен на мясо растет девятый месяц подряд, в июне рост составил 2,1%. Среди причин ФАО называет увеличение импорта мяса в Восточную Азию, в первую очередь в Китай, и сокращение предложения на мировом рынке.

