Цены на молоко могут повыситься более чем на 18%. Из-за аномально жаркой погоды животноводам не хватает корма

Аномально жаркая и засушливая погода в ряде регионов привела к снижению объема заготовки кормов для животноводов на 15 % . Специалисты готовятся к увеличению расходов на пропитание для животных, что грозит ростом себестоимости молока более чем на 18 % .

Как сообщает «Коммерсантъ» 8 июля, проблему с заготовкой кормов для животноводов накануне обсудили на заседании оперативного штаба в Минсельхозе. По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля было заготовлено 4,64 миллиона тонн кормов, что на 15 % меньше, чем годом ранее. Между тем объём остатков — 5,4 миллиона тонн. По словам Бутусова, необходимо более 31 миллиона тонн кормов, и сейчас обеспеченность животноводов не превышает 15–17 % от годового потребления.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что в ряде регионов из-за жаркого лета возникли сложности с заготовкой кормов. В Минсельхозе «Коммерсанту» объяснили, что отставание от графика связано с неблагоприятными погодными условиями. В Забайкальском, Хабаровском краях, в республиках Татарстан, Башкортостан, Крым, а также в Амурской, Омской и Оренбургской областях из-за сложившегося положения ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам Бутусова, аналогичные меры ожидают Пермский край и Челябинскую область.

В Минсельхозе органам управления агропромышленных комплексов регионов рекомендовали провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки. Представитель министерства добавил, что рассматриваются варианты перераспределения кормов между регионами.

По словам Артема Белова, это может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов, а повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона животных может привести к дополнительному росту себестоимости молока. Представитель кировского агрохолдинга «Дороничи» подтверждает, что потеря качества заготавливаемых кормов заставит компанию покупать больше белковых ингредиентов, что скажется на стоимости конечного продукта. Заместитель гендиректора производителя индейки «Дамате» Андрей Григоращенко отметил, что из-за сложной ситуации некоторые животноводы уже сокращают поголовье.

