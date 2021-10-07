Цены на еду в мире выросли в сентябре на 32,8% в годовом исчислении

Цены на продовольствие в сентябре 2021 года выросли почти на 33% в годовом исчислении, сообщила в четверг, 7 октября, ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.



В первую очередь рост цен в ФАО связали с подорожанием большинства зерновых культур (на 27,3 % в годовом выражении) и растительных масел (на 60% выше, чем годом ранее).



«Среди основных зерновых культур мировые цены на пшеницу выросли в сентябре больше всего, почти на 4 % по сравнению с предыдущим месяцем. Повышению международных цен на пшеницу способствовало дальнейшее сокращение экспортного предложения на фоне активного мирового спроса… Международные цены на пальмовое масло растут третий месяц подряд, достигнув десятилетних максимумов, чему способствовал устойчивый мировой импортный спрос, который совпал с опасениями по поводу производства в Малайзии ниже потенциального из-за сохраняющейся нехватки рабочей силы мигрантов», — сказано в сообщении продовольственного подразделения ООН.