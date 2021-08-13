ФАС проверяет крупнейшие торговые сети после сообщений россиян о росте цен

Как сообщает 13 августа пресс-служба ведомства, проверки идут в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». ФАС установит, есть ли среди них антиконкурентный сговор, который привел к росту и поддержанию цен на определенном уровне. Также инспекторы проверят ретейлеров на необоснованное повышение цен социально значимых продуктов.
«В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, — напоминают антимонопольщики. — Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей».
Ранее ФАС разъяснила, что правительство может регулировать цены на социально значимые продукты, если они в течение 60 календарных дней подряд дорожают на 10 и более процентов, исключая сезонный фактор. В список таких товаров входят говядина, свинина, курица, хлеб, молоко, подсолнечное масло, сахарный песок, куриные яйца, картофель, морковь и другое продовольствие.
Особенно волновали россиян взлетевшие этим летом цены на картофель и морковь. Отвечая на вопрос, почему они на прилавках стоят дороже эквадорских бананов, президент России Владимир Путин сослался на мировую тенденцию и неурожай. Тем не менее в июле эта тенденция переломилась, овощи и фрукты подешевели. Цена картофеля за месяц снизилась на 20,3%, моркови — на 4,6%.