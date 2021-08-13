ФАС проверяет крупнейшие торговые сети после сообщений россиян о росте цен

Как сообщает 13 августа пресс-служба ведомства, проверки идут в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». ФАС установит, есть ли среди них антиконкурентный сговор, который привел к росту и поддержанию цен на определенном уровне. Также инспекторы проверят ретейлеров на необоснованное повышение цен социально значимых продуктов.



«В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, — напоминают антимонопольщики. — Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей».

