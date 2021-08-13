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ФАС проверяет крупнейшие торговые сети после сообщений россиян о росте цен

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) нагрянула с антикартельными проверками в крупнейшие российские торговые сети. Поводом стали обращения граждан о росте цен.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ведомства, проверки идут в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». ФАС установит, есть ли среди них антиконкурентный сговор, который привел к росту и поддержанию цен на определенном уровне. Также инспекторы проверят ретейлеров на необоснованное повышение цен социально значимых продуктов.

«В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, — напоминают антимонопольщики. — Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей».

Ранее ФАС разъяснила, что правительство может регулировать цены на социально значимые продукты, если они в течение 60 календарных дней подряд дорожают на 10 и более процентов, исключая сезонный фактор. В список таких товаров входят говядина, свинина, курица, хлеб, молоко, подсолнечное масло, сахарный песок, куриные яйца, картофель, морковь и другое продовольствие.

Особенно волновали россиян взлетевшие этим летом цены на картофель и морковь. Отвечая на вопрос, почему они на прилавках стоят дороже эквадорских бананов, президент России Владимир Путин сослался на мировую тенденцию и неурожай. Тем не менее в июле эта тенденция переломилась, овощи и фрукты подешевели. Цена картофеля за месяц снизилась на 20,3%, моркови — на 4,6%.

Первую волну роста цен на продукты в России заметили в декабре 2020 года. Тогда Путина возмутило экстремальное подорожание сахара и подсолнечного масла, он потребовал от правительства принять меры по стабилизации цен. Оно избрало для этого административные механизмы, заключив с ретейлерами и производителями соглашения о регулировании цен на эти продукты. Они временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Несмотря на это, в конце марта 2021 года договоренности по «заморозке» цен на сахар продлили до конца мая, а на подсолнечное масло — до октября. Чтобы компенсировать потери участникам соглашений, правительство выделило им 9 млрд субсидий.

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Комментарии (4)

266184867
Вот тебе раз: сколько лет уже способствовали образованию таких монополий во всех сферах рынка, а теперь будем им "айяйяй делать"?
Верной дорогой идете, товарищи! (с)
А13579
Даже если признают рост цен незаконным, выпишут штрафы, а цены уже никто назад не вернёт.
kоt-obormot
«Надо меньше есть»©
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