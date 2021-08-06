Новый урожай в июле снизил цены на овощи, но годовая инфляция осталась на уровне 6,5%. Ее поддерживают дорожающие стройматериалы

Инфляция в июле составила 0,31% по отношению к прошлому месяцу. В июне этот показатель находился на уровне 0,69%. Замедление темпов роста цен вызвали дешевеющие овощи, но их эффект нивелировали дорожающие стройматериалы. В итоге годовая инфляция в июле все равно осталась на уровне 6,5%.



Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 августа, инфляция с декабря 2020 года составила 4,51%, годовая инфляция — 6,46%. При этом непродовольственная (7,55%) обогнала продовольственную (7,43%).

«В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции», — комментируют в Росстате. Картофель за месяц подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%. Вместе с тем белокочанная капуста подорожала на 10,8%. Среди «регулируемых» продуктов, куриные яйца подешевели на 2,2%, а сахар и подсолнечное масло подорожали — на 0,5% и 0,4% соответственно.