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Новый урожай в июле снизил цены на овощи, но годовая инфляция осталась на уровне 6,5%. Ее поддерживают дорожающие стройматериалы

Инфляция в июле замедлилась до 0,3% на фоне снижения цен на овощи

Инфляция в июле составила 0,31% по отношению к прошлому месяцу. В июне этот показатель находился на уровне 0,69%. Замедление темпов роста цен вызвали дешевеющие овощи, но их эффект нивелировали дорожающие стройматериалы. В итоге годовая инфляция в июле все равно осталась на уровне 6,5%.

Как следует из данных Росстата, опубликованных 6 августа, инфляция с декабря 2020 года составила 4,51%, годовая инфляция — 6,46%. При этом непродовольственная (7,55%) обогнала продовольственную (7,43%).

«В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции», — комментируют в Росстате. Картофель за месяц подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%. Вместе с тем белокочанная капуста подорожала на 10,8%. Среди «регулируемых» продуктов, куриные яйца подешевели на 2,2%, а сахар и подсолнечное масло подорожали — на 0,5% и 0,4% соответственно.

Продолжают расти цены на стройматериалы (+5,14%). Стоимость досок обрезных выросла на 13,9%, древесностружечных, ориентированно-стружечных плит — на 10,5%, металлочерепицы — на 7,4%, еврошифера — на 5,6%, рубероида — на 4,9%, а красного кирпича — на 3,4%. Также сигареты с фильтром отечественные подорожали на 2,2%. Цены на школьную канцелярию тоже растут: тетради — на 0,9%, наборы фломастеров — на 0,8%, учебники, учебные пособия — на 0,7%, авторучки и карандаши — на 0,6%, альбомы для рисования — на 0,5%.

Цены на услуги в то же время выросли всего на 0,88%. Больше всего подорожали коммунальные услуги — на 3,59%. В то же время проживание в гостиницах, мотелях и хостелах стало дешевле на 1,5–11,4%, а стоимость поездок на отдых в Турцию и ОАЭ — на 5,5% и 4,1% соответственно.

С начала года инфляция в Петербурге составила 4,8%, что на 0,8% больше, чем за тот же период в Москве. В июле в обоих городах цены выросли на 0,1%.

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Комментарии (5)

houspi
Зачем нам ваши проценты? В рублях пишите. В сравнении с прошлым годом а не прошлым месяцем.
aborigenSPB
Пора уже начинать выдавать льготные кредиты на покупку овощей. Смотришь, цены на них к стройматериалам и подтянутся:((
264940801
Хорошо продумано! Чтобы снизить размер прожиточного мин. а следовательно меньше платить из бюджета понизили цены на картофель и зелень. А то что резко дорожает все отстальное(бензин, стройматериалы и прочие) довольны. Больше будем платить правительство просто радо.
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