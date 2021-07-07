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Июньская инфляция обновила рекорды. Продукты питания за год подорожали на 9%

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, следует из материалов Росстата, опубликованных 7 июля. Это максимальный показатель с августа 2016 года.

Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.

С начала 2021 года инфляция выросла на 4,19%. В июне по сравнению с маем цены выросли на 0,69%. Таким образом, инфляция в России продолжила ускоряться. Сильнее всего потребительские товары подорожали в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2%. В Москве цены увеличились на 0,7%, а в Петербурге — на 0,9%.

Быстрее всего росли в цене продукты питания. В целом их стоимость в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. С начала 2021 года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%.

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Комментарии (6)

Мillemelle
за год? за 2 недели. откуда у них такие цифры?
McGillavry
спасибо путину за это.
Yuri_SPb
Не-не-не! Таргет инфляции 4%(ЦБ(с)). Так что индексация выплат стабильна. Некоторым.
А вообще россияне ничего не понимают в макроэкономике, есть положительный отрицательный рост
рубля-ля-ля.
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