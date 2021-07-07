Июньская инфляция обновила рекорды. Продукты питания за год подорожали на 9%

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, следует из материалов Росстата, опубликованных 7 июля. Это максимальный показатель с августа 2016 года.
Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.
С начала 2021 года инфляция выросла на 4,19%. В июне по сравнению с маем цены выросли на 0,69%. Таким образом, инфляция в России продолжила ускоряться. Сильнее всего потребительские товары подорожали в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2%. В Москве цены увеличились на 0,7%, а в Петербурге — на 0,9%.
Быстрее всего росли в цене продукты питания. В целом их стоимость в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. С начала 2021 года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%.