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Повысить минимальные цены на водку предлагает Министерство финансов

Минфин поднимает цены на алкоголь

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Минфин РФ предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, бренди и коньяк, сообщает «Интерфакс» 15 ноября.

«Минимальная розничная цена водки составит 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей», — сообщает информагентство со ссылкой на проект документа на сайте проектов нормативных актов.

На данный момент минимальная розничная цена водки составляет 243 рубля, бренди — 324 рубля, коньяка — 446 рублей за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года составит 214 рублей вместо 203 рублей сегодня, оптовая — 222 рубля, вместо 210 рублей за 0,5 литра в настоящее время.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей. Тогда она была повышена на 7 %, с 215 рублей. С 2021 года цена выросла ещё на 5,7 %, до 243 рублей за 0,5 литра, хотя изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5 % — до 238 рублей за бутылку 0,5 литра.

Весной эксперты сообщали, что цены на алкоголь в 2021 году могут вырасти на 15 %.

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Комментарии (19)

VKuser6033418
А я хотел выбросить самогонный аппарат! Вовремя наши урководители остановили от неверного поступка.
Danik
Может количество чинуш сократить? И депутатов тоже? Зарплаты им уменьшить вдвое для начала! Карточки проездные выдать вместо машин!
И денег в бюджетах шибко прибавится!!!
266081075
Перешли на самогон. Можете поднимать ценник сколько угодно, нам наплевать))
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