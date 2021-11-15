Повысить минимальные цены на водку предлагает Министерство финансов

Минфин РФ предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, бренди и коньяк, сообщает «Интерфакс» 15 ноября.
«Минимальная розничная цена водки составит 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей», — сообщает информагентство со ссылкой на проект документа на сайте проектов нормативных актов.
На данный момент минимальная розничная цена водки составляет 243 рубля, бренди — 324 рубля, коньяка — 446 рублей за 0,5 литра.
Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года составит 214 рублей вместо 203 рублей сегодня, оптовая — 222 рубля, вместо 210 рублей за 0,5 литра в настоящее время.
С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей. Тогда она была повышена на
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