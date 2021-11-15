Повысить минимальные цены на водку предлагает Министерство финансов

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года составит 214 рублей вместо 203 рублей сегодня, оптовая — 222 рубля, вместо 210 рублей за 0,5 литра в настоящее время.

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляла 230 рублей. Тогда она была повышена на 7 % , с 215 рублей. С 2021 года цена выросла ещё на 5,7 % , до 243 рублей за 0,5 литра, хотя изначально Минфин предлагал повысить цены на водку в 2021 году на 3,5 % — до 238 рублей за бутылку 0,5 литра.