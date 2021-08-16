«Законы экономики не управляются революционным штыком». К чему приведет регулирование цен на продукты

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты питания, сообщило издание Forbes со ссылкой на источники в розничных сетях и федеральном правительстве. Такие планы были озвучены на совещании 13 августа.

По данным издания, ведомство хочет ограничивать наценку сетей. Какие именно товары затронет корректировка и какова будет методика расчета допустимой наценки, пока не сообщалось. Первая беседа носила «нравственно-политический характер»: ретейлерам предложено скорректировать наценки на добровольной основе. Пока же антимонопольщики нагрянули с антикартельными проверками в крупнейшие сети.



Продовольствие в этом году действительно дорожает быстрее обычного, хотя в последние недели темпы инфляции начали замедляться. Тем не менее в конце июля президент Владимир Путин, которому во время прямой линии пришлось комментировать рост цен на морковь, призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты.

В пресс-службе ФАС на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердил информацию о совещании, но отметил, что конкретных предложений на нем не прозвучало. «Когда ФАС сделает предложения, будем готовы прокомментировать», — сказал он.

Представители крупнейших розничных сетей также воздержались от комментариев до получения разъяснений. Но сотрудник одного из ретейлеров в неофициальной беседе не исключил, что четких планов у службы может и не быть: антимонопольщики «пытаются показать, что они исполняют предвыборное поручение и борются за снижение цен на социально значимые товары».



Государство ведет себя «как слон в посудной лавке», — считает совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, бизнес ждет от антимонопольщиков ответы на три вопроса: на какие товары вводить регулирование наценки, в каких сетях, а также как потом это контролировать?

По его словам, сети и так продают некоторые «социальные» товары (молочную продукцию, хлеб, масло и сахар, некоторые фрукты и овощи) с отрицательной наценкой, компенсируя убыток за счет других, более маржинальных категорий. «Если будут регулировать наценку на чай, консервы и шоколад, сети, чтобы сохранить рентабельность, будут вынуждены повышать цены на социально значимые товары до уровня наценки, который разрешен», — комментирует предприниматель.

Насколько целесообразно вводить ограничения наценки для магазинов вроде «ВкусВилла» или «Азбуки вкуса» или небольших сетей и одиночных магазинов, тоже не очевидно. Кроме того, не ясно, как регулятор будет устанавливать разграничения. Наконец, остается вопрос контроля. «Например, у нас есть две цены — базовая и акционная, что с чем ФАС будет сравнивать и как они будут проверять — в целом или по товарным партиям, не понятно», — рассуждает Александр Мышинский.



По мнению предпринимателя, антимонопольщикам следовало бы более пристально присмотреться к росту цен на стройматериалы, где инфляция выше в разы, чем на продуктовом рынке. А уж если так хочется сдержать рост цен на продукты, то взяться следует за производителей. «Например, в Израиле производители обязаны публиковать свое намерение повысить цены. Если бы так было в России, возможно, вопросов к сетям было бы меньше», — говорит он.

Искусственное вмешательство в ценообразование приведет либо к дроблению наценки, что не поможет сдержать цены, либо к уходу с рынка тех игроков, кто не выдержит избыточного регулирования, считает предприниматель.

Крупные сети без особых проблем смогут обойти ограничения, уверен директор агентства INFOLine Иван Федяков. «Если государство скажет, что наценка на морковь будет фиксирована, будут создаваться «прослойки», которые будут делать легкую переработку и продавать сетям. В итоге с полок уйдут социально значимые товары а-ля «морковь немытая Россия» и останется более дорогостоящая продукция. Механизмов для манипулирования у ретейлеров огромное количество», — подчеркивает эксперт.



Но вмешательство государства может привести к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. «Начнет снижаться инвестиционная привлекательность бизнеса, с рынка уйдут компании и не придут новые. Процесс консолидации ускорится, оставшимся игрокам будет проще манипулировать рынком, и цены пойдут вверх. Или же повышение произойдет из-за снижения эффективности монополий», — комментирует он.

В любом случае ограничение наценки избыточно. Закон уже позволяет устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, в случае если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более, напоминает Иван Федяков.

Если же ФАС установит необоснованное завышение цен в результате картельного сговора, то все необходимые инструменты для наказания виноватых тоже есть. Но последние инспекции вряд ли кончатся штрафами для ретейлеров — продовольствие не могло не дорожать на фоне роста стоимости на мировых рынках. У государства достаточно и других механизмов для непрямого регулирования — например пошлины, чтобы снизить экспортный потенциал тех или иных товаров.



По мнению Ивана Федякова, инициатива ФАС может быть связана не только с предвыборной активностью, но и с борьбой конкретного ведомства за рычаги влияния. «К тому, у кого будет возможность регулировать цены, на поклон будут ходить все», — отмечает он. У антимонопольщиков перед глазами пример Роспотребнадзора, который во время пандемии получил сверхполномочия — росчерком пера решать судьбу бизнеса.

Заявляя о возможном регулировании наценки и показательно штрафуя ретейлеров перед выборами, государство недорабатывает, уверен управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. «Надо подключать Рамзана Ахматовича, чтобы выходили главы крупнейших ретейловых компаний и извинялись — за цены на моркву, чтобы сзади стояла вся семья главы [сети], — это будет красивый ход», — иронично предложил он.

Впрочем, и это вряд ли поможет сдержать цены. «С точки зрения экономики, нравится это или не нравится, цены на все устанавливает единый фундаментальный закон — баланс спроса и предложения. Чтобы снизить цены, надо увеличивать предложение, но в авторитарном государстве не может быть конкуренции, так как наличие конкуренции приводит к независимому источнику дохода. Как говорили во время «Бостонского чаепития» (акция протеста американских колоний против английского правительства, ставшая началом Войны за независимость. — Прим. ред.), нет налогов без представительства», — рассуждает Дмитрий Потапенко.



Потребитель вряд ли скажет спасибо государству за регулирование цен, так как итогом станут подорожание и ухудшение качества. «Законы экономики не управляются революционным штыком, но они жестче, чем закон всемирного тяготения», — комментирует эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

