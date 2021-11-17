Недельная инфляция ускорилась до 0,18%. В лидеры подорожания выбилась гречка

Индекс потребительских цен в России за неделю с 9 по 15 ноября составил 0,18%, следует из данных Росстата, опубликованных 17 ноября. Это в два раза больше, чем неделей ранее, когда показатель снизился до 0,09%. С начала ноября инфляция составила 0,3%, с начала года — 6,81%.

Среди продовольствия больше всех за неделю подорожали: гречка — на 1,2%, мука и куриные яйца — на 0,9%, вермишель — на 0,7%. Цены на сахар-песок за неделю поднялись на 0,5%, на мясо кур — на 0,2%, на подсолнечное масло — на 0,1%.



Впервые за долгое время снизились цены на огурцы — на 2,1%, цены на помидоры не изменились. Эти два овоща дорожали на протяжении нескольких недель, за октябрь цена на них выросла в полтора раза.



В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,3%, в том числе лук репчатый — на 0,7%, морковь и яблоки — на 0,4%. В то же время подорожали капуста белокочанная (+0,5%) и картофель (+0,4%).



Среди непродовольственных товаров на 1,45% подорожали напольные электропылесосы, на 0,8% — смартфоны. Цена дизельного топлива выросла на 1%, бензина — на 0,3%.



Ранее на этой неделе вице-премьер Виктория Абрамченко попросила профильные министерства подготовить для правительства предложения, как не допустить роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло, учитывая мировой тренд роста цен на продовольствие. Почти год назад президента Владимира Путина возмутил экстремальный рост цен на два этих продукта, и он потребовал от правительства принять меры по стабилизации ситуации. По данным Росстата на вторую неделю ноября, за год потребительские цены на сахар в стране выросли почти на 6%, на подсолнечное масло — примерно на 15%.

