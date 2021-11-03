Инфляция достигла пика в октябре. Огурцы и помидоры за месяц подорожали в полтора раза

Инфляция в октябре достигла пика с начала года, ускорившись до 1,11% после 0,6% в сентябре. До этого инфляция достигала своего максимального значения с начала года в мае. Тогда цены за месяц выросли на 0,74%.

Как следует из данных Росстата об индексе потребительских цен в октябре, опубликованных 3 ноября, продовольственная инфляция составила 2,17%. При этом цены на плодоовощную продукцию за месяц выросли на 8,65%. Среди овощей и фруктов огурцы подорожали на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%.



Цены на куриные яйца в среднем по России выросли на 12,7%, мясо кур стало дороже на 5,5%, сахар — на 2%, подсолнечное масло — на 0,6%. В то же время подешевели лимоны — на 14,9%, яблоки — на 5%, лук репчатый — на 2,4%.

«В октябре из непродовольственных товаров более всего подорожали шины для легковых автомобилей и дрова — на 3,9%», — отмечают в Росстате.



Среди лекарств, относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, аспирин подорожал на 3,5%. Также выросли цены на стекло оконное листовое — на 3,6%, на кирпич красный — на 2,1%.

Что касается услуг, проживание в хостелах и гостиницах 2*-3* обходилось россиянам в октябре на 0,4%–5,5% дороже, на билеты в музеи и театры пришлось потратить соответственно на 1,8% и 1,6% больше. Зато «подешевели путевки на отдых в Турцию — на 13,5%, в ОАЭ — на 3,9%, санатории и дома отдыха, пансионаты — соответственно на 2,3% и 1,4%, а также экскурсионные туры по России — на 2,1%», подсчитали в главном статистическом ведомстве.

