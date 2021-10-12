Минэкономразвития радикально повысило прогноз по инфляции до 7,4%

Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 7,4 % . Об этом 12 октября сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.



Согласно предыдущему прогнозу министерства, инфляция по итогам года должна была составить 5,8 % . В проекте прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022–2023 годы показатель был увеличен на 1,6 процентных пункта. В 2022 и 2023 годах ведомство по-прежнему ожидает инфляцию на уровне 4 % .



Решетников назвал две основные причины разгона продовольственной инфляции: нетипичное удорожание овощей и фруктов и ускорение роста цен на мясо. Нетипичность выразилась в том, что традиционно в сентябре овощи дешевеют. По его словам, до этого снижение цен на овощи в сентябре с 1998 года не наблюдалось лишь однажды — в 2010 году.

