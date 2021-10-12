Минэкономразвития радикально повысило прогноз по инфляции до 7,4%

Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до
Согласно предыдущему прогнозу министерства, инфляция по итогам года должна была составить
Решетников назвал две основные причины разгона продовольственной инфляции: нетипичное удорожание овощей и фруктов и ускорение роста цен на мясо. Нетипичность выразилась в том, что традиционно в сентябре овощи дешевеют. По его словам, до этого снижение цен на овощи в сентябре с 1998 года не наблюдалось лишь однажды — в 2010 году.
Минэкономразвития ожидает подорожания непродовольственных товаров к концу 2021 года на
По данным Центробанка, инфляция уже достигла