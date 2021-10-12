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Минэкономразвития радикально повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 7,4 %. Об этом 12 октября сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Согласно предыдущему прогнозу министерства, инфляция по итогам года должна была составить 5,8 %. В проекте прогноза социально-экономического развития на 2021 и 2022–2023 годы показатель был увеличен на 1,6 процентных пункта. В 2022 и 2023 годах ведомство по-прежнему ожидает инфляцию на уровне 4 %.

Решетников назвал две основные причины разгона продовольственной инфляции: нетипичное удорожание овощей и фруктов и ускорение роста цен на мясо. Нетипичность выразилась в том, что традиционно в сентябре овощи дешевеют. По его словам, до этого снижение цен на овощи в сентябре с 1998 года не наблюдалось лишь однажды — в 2010 году.

Минэкономразвития ожидает подорожания непродовольственных товаров к концу 2021 года на 7,2 %, продовольствия — на 5,3 %, без учета овощей и фруктов — на 6,6 %.

По данным Центробанка, инфляция уже достигла 7,4 % в сентябре. Цель регулятора по инфляции в России остается на уровне 4 %. Именно настолько с 1 октября проиндексируют зарплаты российских бюджетников, что не в полной мере компенсирует подорожание товаров и услуг.

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Комментарии (3)

ego
А почему повышение пенсий запланировали только на 5,9%?
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