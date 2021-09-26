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Зарплаты бюджетникам проиндексируют до 4% — это меньше, чем инфляция

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты спасателей, соцработников и сотрудников Роспотребнадзора

С 1 октября в России проиндексируют зарплаты некоторым категориям бюджетников. Она может вырасти у сотрудников ряда организаций до 4%.

Как сообщает 26 сентября «МК», повышение коснётся сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, а также в центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

Показатель индексации может меняться в зависимости от региона и конкретной профессии. Так, субъекты РФ могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом её величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме этого, будут проиндексированы все доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года. Еще летом министерство ожидало среднегодового роста цен на 5%, а теперь новая цель — 5,8%. Однако к концу августа ЦБ РФ зафиксировал рост годовой инфляции уже на 6,7%.

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Комментарии (5)

266081655
Продолжайте голосовать за несменяемого и партию власти!
07A
Спасибо, товарищ Президент! От оппов никакой прибыли, одни расходы!
doorbal_
Квартиры стали дороже почти вдвое, машины - вдвое, зато гречка с макарошками всего на 7% подорожала, сезонные помидорки сливки в позапрошлом 45 были, в прошлом году были по 60, сейчас - 80, стало быть можно индексировать на 4%. Л - логика!
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