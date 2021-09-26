Зарплаты бюджетникам проиндексируют до 4% — это меньше, чем инфляция

С 1 октября в России проиндексируют зарплаты некоторым категориям бюджетников. Она может вырасти у сотрудников ряда организаций до 4%.
Как сообщает 26 сентября «МК», повышение коснётся сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, а также в центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.
Показатель индексации может меняться в зависимости от региона и конкретной профессии. Так, субъекты РФ могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом её величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме этого, будут проиндексированы все доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.
Ранее «Фонтанка» писала, что Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года. Еще летом министерство ожидало среднегодового роста цен на 5%, а теперь новая цель — 5,8%. Однако к концу августа ЦБ РФ зафиксировал рост годовой инфляции уже на 6,7%.