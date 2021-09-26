Зарплаты бюджетникам проиндексируют до 4% — это меньше, чем инфляция

С 1 октября в России проиндексируют зарплаты некоторым категориям бюджетников. Она может вырасти у сотрудников ряда организаций до 4%.



Как сообщает 26 сентября «МК», повышение коснётся сотрудников, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, а также в центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.



Показатель индексации может меняться в зависимости от региона и конкретной профессии. Так, субъекты РФ могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом её величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне. Кроме этого, будут проиндексированы все доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.

