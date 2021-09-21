Цены вырастут, рубль упадет. Минэкономразвития скорректировало прогноз по итогам 2021 года

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года. Еще летом министерство ожидало среднегодового роста цен на
О том, что цены в России растут быстрее, чем надеялись чиновники, во вторник, 21 сентября, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в Совете Федерации.
«Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне
Также экономическое ведомство ухудшило прогноз курса доллара на 2021 год: с 72,8 рубля ранее до 73,6 рубля. Речь о средневзвешенном курсе по итогам года.
Мировые экономисты также ухудшают свое видение перспектив российской экономики. Если в мае Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала инфляцию в стране на уровне
Еще один институт, дающий оценку состояния экономики России, — Центральный банк РФ. На его сайте http://cbr.ru/ все еще значится целевая цифра годовой инфляции в
Вместе с тем Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП. В июне ведомством давалась оценка в
Правда, ОЭСР куда более скептично смотрит на перспективы российской экономики. Еще недавний прогноз был