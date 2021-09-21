Цены вырастут, рубль упадет. Минэкономразвития скорректировало прогноз по итогам 2021 года

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года. Еще летом министерство ожидало среднегодового роста цен на 5 % , а теперь новая цель — 5,8 % .



О том, что цены в России растут быстрее, чем надеялись чиновники, во вторник, 21 сентября, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в Совете Федерации.

