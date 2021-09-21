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Цены вырастут, рубль упадет. Минэкономразвития скорректировало прогноз по итогам 2021 года

К концу года цены в стране вырастут сильнее, чем ожидали чиновники

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года. Еще летом министерство ожидало среднегодового роста цен на 5 %, а теперь новая цель — 5,8 %.

О том, что цены в России растут быстрее, чем надеялись чиновники, во вторник, 21 сентября, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая в Совете Федерации.

«Про инфляцию. В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8 %, в среднесрочном горизонте — 4 %», — цитирует его РИА Новости.

Также экономическое ведомство ухудшило прогноз курса доллара на 2021 год: с 72,8 рубля ранее до 73,6 рубля. Речь о средневзвешенном курсе по итогам года.

Мировые экономисты также ухудшают свое видение перспектив российской экономики. Если в мае Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала инфляцию в стране на уровне 5,9 %, то сейчас скорректировала до 6,1 %.

Еще один институт, дающий оценку состояния экономики России, — Центральный банк РФ. На его сайте http://cbr.ru/ все еще значится целевая цифра годовой инфляции в 4 %, однако сегодняшний показатель (по итогам августа) — 6,7 %. Эксперты ожидают некоторого снижения за счет падения цен на продукты по итогам сбора урожая, но вряд ли это сильно снизит общую цифру.

Вместе с тем Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП. В июне ведомством давалась оценка в 3,8 %, теперь же Алексей Херсонцев поставил новую планку — 4,2 %.

Правда, ОЭСР куда более скептично смотрит на перспективы российской экономики. Еще недавний прогноз был 3,5 %, теперь же это всего 2,7 %.

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Комментарии (4)

Tattiana
Может, не те цели ставят? Нужно ставить цель не повышения инфляции, а её снижения....
veteran78
"МинэкономРАЗВИТИЯ "? Это развитие ? И потом : такие прогнозы (даже точнее.) в любой очереди можно узнать . Поди оклады месячные как моя годовая.
Pilat
Как волшебно...они наверное в ночь выборов всё это внезапно поняли?
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