Минэкономразвития ожидает к концу 2021 года подорожания непродовольственных товаров на
Как сообщает ТАСС 8 октября, по прогнозу ведомства, продовольственные товары в целом к концу года подорожают на
В сентябре плодоовощная продукция наиболее всего сильно выросла в цене, что нетипично для этого месяца. Заметно подорожали помидоры и огурцы. По данным Росстата, инфляция в сентябре ускорилась до
Минэкономразвития: Непродовольственные товары к концу года подорожают на 7,2%, продукты — на 5,3%
Минэкономразвития ожидает к концу 2021 года подорожания непродовольственных товаров на