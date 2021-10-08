FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Минэкономразвития: Непродовольственные товары к концу года подорожают на 7,2%, продукты — на 5,3%

8
Печать

Минэкономразвития ожидает к концу 2021 года подорожания непродовольственных товаров на 7,2 %. Это самый большой прирост среди различных групп товаров, следует из материалов прогноза социально-экономического развития РФ на 2022–2024 годы, подготовленного министерством.

Как сообщает ТАСС 8 октября, по прогнозу ведомства, продовольственные товары в целом к концу года подорожают на 5,3 %, без учета овощей и фруктов — на 6,6 %. Меньше всех вырастут цены на услуги ЖКХ — на 3,8 %.

В сентябре плодоовощная продукция наиболее всего сильно выросла в цене, что нетипично для этого месяца. Заметно подорожали помидоры и огурцы. По данным Росстата, инфляция в сентябре ускорилась до 7,4 % после 6,68 % в августе.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Вадим Линин
Как тут правильно писали, цифры честные, если их правильно читать 7,2% - это 72%, а 5,3 % на продукты - это 53%.
Так и есть мясо подорожало примерно в 1,5 раза.
Дерево и металл - в 2 раза.
Но "годовая инфляция" общая все равно у них будет примерно 4,5 %.
Сложат 7,2% +5,3% и получат 4,5%.
Такая у нас статистика!
AndrewBarsik
Единственный показатель, по которому страна, наложившая на себя санкции, уверенно обгоняет бездуховный "Запад" - рост цен на все виды товаров. Особенно удивительно, что это происходит при снижении доходов большинства населения. По-видимому, "ближний круг", на который проливает золотой бюджетный дождь, способен своей прожорливостью разогнать инфляцию.
NAFTALIN 2000-2036
это нам на пользу. крестьяне смогут побольше заработать и на эти деньги, по совету друзей, купить себе новые комбайны и всё такое
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний