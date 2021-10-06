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За сентябрь в России подорожали огурцы, помидоры и яйца, зато подешевела свекла

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В России за сентябрь выросли цены на некоторые овощи, включая помидоры и огурцы, и на ряд других продуктов. Это следует из сообщения Росстата, опубликованного 6 октября.

Яйца в среднем по стране подорожали на 5,7%, говядина и мясо птицы — на 2,4%, сахар — на 0,7%, а подсолнечное масло — на 0,2%. Резче всего подскочили цены на помидоры — почти на 25%, а также огурцы (17,3%) и апельсины (почти 14%).

«В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%», — говорится в публикации Росстата.

Ранее в Национальном плодоовощном союзе пояснили, что подорожание некоторых овощей может быть связано с резким похолоданием. В августе урожай, выращенный на открытом грунте, заканчивается, и осенью на рынок начинают поступать овощи из парников. С приходом холодов их начинают отапливать, и чем раньше это происходит, тем дороже стоит товар.

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Комментарии (8)

dragvs
Должно было подешеветь, а оно подорожало, оправдание про резкое похолодание это бред какой-то.
260965961
Свёкла уже подорожала снова. Вчера была в Дикси по 20 р., а сегодня - уже по 30 рубчиков.
DimDimych
"В августе урожай, выращенный на открытом грунте, заканчивается, и осенью на рынок начинают поступать овощи из парников. С приходом холодов их начинают отапливать, и чем раньше это происходит, тем дороже стоит товар."
А почему летом урожай, выращенный на открытом грунте не подешевел? Я как потребитель исключительно овощных салатов на гарнир, трачу по 40тр в месяц на овощи и траву сейчас, против ~20тр год назад.
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