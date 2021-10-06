За сентябрь в России подорожали огурцы, помидоры и яйца, зато подешевела свекла

В России за сентябрь выросли цены на некоторые овощи, включая помидоры и огурцы, и на ряд других продуктов. Это следует из сообщения Росстата, опубликованного 6 октября.



Яйца в среднем по стране подорожали на 5,7%, говядина и мясо птицы — на 2,4%, сахар — на 0,7%, а подсолнечное масло — на 0,2%. Резче всего подскочили цены на помидоры — почти на 25%, а также огурцы (17,3%) и апельсины (почти 14%).



«В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград — на 12,6%, морковь — на 10,3%, яблоки — на 5,7%, капуста — на 3,6%, лук — на 2,8%», — говорится в публикации Росстата.

